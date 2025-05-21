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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

可成案引發外資投資爭議 金管會查漏洞

經濟日報／ 記者廖珮君陳昱翔／台北報導

立委郭國文昨（21）日說，依現行規定，外資投資台灣上市櫃公司逾10%股權（直接投資）須投審司審查，若是低於10%的財務性投資則免審，但他發現，委託書制度卻可能讓外資在未經審查下，取得公司經營權，大鑽漏洞，成為首例。

金管會主委彭金隆坦言，任何外資投資台灣都有其目的，目的不同、審核程序也不同，「若外資出現與當時投資目的不符的行為」就須與經濟部做跨部會處理。

彭金隆說，金管會正在盤點，是否有外資拿來作不當利用，金管會正在檢討此事。

可成（2474）外資股東TIH回應，希望金管會盡速驗明TIH不是中資，還TIH清白；可成公司派回應，公司一向恪守法令，全力配合主管機關，樂見且支持政府依法行政的決心。

據了解，此案正是可成外資案。金管會發現，當初外資投資可成是屬「財務性投資」，但今年透過徵求委託書並提名董事，可能涉及「直接投資」，如是則投資目的已改變，卻未經過審核。

金管會將與洽詢負責投資審議之經濟部，可能詢問內容包括：一、以1%持股徵求委託書取得公司經營權，是否涉及「直接投資」？二，若以委託書拿下公司經營權視同「直接投資」，那麼何時是開始審查的時點？

金管會說，依過往慣例，外資要增加持股，從財務投資轉成直接投資，多是加碼投資，當資金進入台灣時，投審會就會審核，包括資金是否是中資、投資目的等。

財務 彭金隆 外資

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