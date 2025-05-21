超微端出AI新品 台鏈沾光…瀚宇博、金像電等有望受惠
超微（AMD）昨（21）日在發表全新Radeon顯示卡與Ryzen Threadripper處理器，強打AI應用，並號召AI PC生態圈夥伴聯想、華碩（2357）等現身說法。聯想主管預估，2028年約八成PC為AI PC。法人看好，相關NB板廠龍頭瀚宇博、金像電等受惠。
超微資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理胡恩（Jack Huynh）提到，超微不僅是OpenAI平台的重要夥伴，在遊戲上的體驗提供更沉浸的服務。超微建構生態系統包含半導體矽設計與OEM夥伴讓AI PC更輕盈且更有效率，甚至能優於蘋果配備M4 Pro的產品。
華碩共同執行長許先越在發表會上表示，與超微合作共同引領AI運算的新時代，透過將全新設計的Expert系列加入華碩AI PC產品組合，徹底改變現代工作場所的效能與效率，目標為全球使用者提供新一代的AI體驗，讓每個人都受益。
聯想智慧裝置事業群總裁羅西（Luca Rossi）表示，聯想與超微長期合作持續推動此願景，從高效能筆記型電腦到創新的工作站，攜手為每一位使用者提供更快、更智慧的運算體驗。超微最新的高效能Ryzen Threadripper PRO處理器，將為創作者和專業人士釋放全新可能性。
超微現場展示企業應用架構實例，台積電企業資訊技術資深處長吳俊宏分享和超微在台積全球製造足跡擴張下的企業架構應用。
AI PC產業新應用推出，瀚宇博、金像電正面看待，瀚宇博指出，AI相關產品AI PC與伺服器、人形機器人、邊緣運算等皆須高頻高速PCB，公司樂觀看待相關應用發展。
超微說，Ryzen Threadripper PRO 9000 WX系列處理器將於今年稍後透過戴爾、HP、聯想及美超微（Supermicro）等企業與系統整合商上市。搭載超微Ryzen Threadripper 9000系列處理器、DIY Ryzen Threadripper 9000系列與部分Ryzen Threadripper PRO 9000 WX系列處理器的高階桌上型電腦平台，將於今年7月起透過零售商上市。
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