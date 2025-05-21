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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

超微端出AI新品 宏碁、華碩、技嘉動起來

經濟日報／ 記者尹慧中蕭君暉／台北報導

超微（AMD） Radeon RX 9060 XT顯示卡預計將於今年稍晚透過宏碁（2353）、華擎、華碩、技嘉、撼訊、藍寶科技、瀚鎧、訊景與盈通等各大顯示卡合作夥伴上市，可望為台灣供應鏈廠商，增添新的成長力道。

華碩共同執行長許先越昨（21）日表示，華碩商用筆電ExpertBook P3、桌上型電腦ExpertCenterP700、一體機ExpertCenter P600，以及迷你電腦ExpertCenter PN54等，都將搭載超微的處理器。

據了解，Radeon RX 9060 XT 8GB的建議售價為299美元（約新台幣8,900元），而Radeon RX 9060 XT 16GB的建議售價則為349美元（逾新台幣1萬元）。

華碩第1季電競PC市占率突破30％，電競主機板與顯示卡也維持全球第一，第2季電競營收預計季增超過20％，其中電競PC出貨動能將達到30％以上的季增幅度。

撼訊表示，高階的RX 9000系列顯示卡，可作為企業用生成式AI邊緣推論運算單元，透過與等各家軟硬體合作伙伴，提供高性價比的AI邊緣伺服器，隨新顯卡上市出貨，看好未來業績增長。

市占率 售價 台幣

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