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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

元太業績將創最強第2季

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

電子紙大廠元太（8069）董事長李政昊昨（21）日表示，美國對全球祭出對等關稅，又宣布暫緩90天的豁免期，引發電子紙產品銷售美客戶搶著提前拉貨。他預期，這波提前拉貨潮，將讓元太今年第2季，交出史上同期最強勁的業績表現。整體而言，2025年是好的一年。

元太昨天舉行線上法人說明會，李政昊表示，元太是電子紙的材料及部份模組供應商，因此關稅並不會直接影響元太，但仍需觀察是否因為物價漲後，導致需求下滑。他舉例，現在看關稅的影響，有如棒球賽局才進行到第一、第二局，要論定終場成績如何仍嫌太早。只能一邊觀察，再去應變。

李政昊指出，目前僅看到eNote（電子紙筆記本）的客戶下修訂單目標，至於電子貨架標籤（ESL）及電子紙閱讀器（eReader）客戶訂單不變，若是終端銷往美國的客戶，更是搶著提前拉貨。他預期，這波提前拉貨潮，將讓元太今年第2季交出史上同期最好的業績。他說，以往元太的業績高峰通常落在第3季、及第4季；去年底預期今年營運明顯成長，且會一季比一季好。但今年出貨被關稅打亂節奏，第2季將創同期新高，目前看來第3季業績也將表現不錯；但目前第4季尚不明朗。

至於，元太大尺寸電子紙膜材料產線H5量產進度。李政昊坦言，H5受到良率拉升不如預期影響，放量生產時程將遞延一季，估計要到6月產能才能放量。

元太財務長陳樂群表示，匯率波動對出口導向的企業一定造成壓力，但亞幣升值雖對營收有負面影響，但對以美元計價的成本則有抵消作用，元太將動態調整因應。他並答覆法人提問指出，今年的資本支出目標約50億至60億元，維持原先預期。至於2026年的資本支出目標，由於元太仍持續擴大投資產能，明年的資本支出要到下半年才會較明確，不排除較今年再往上拉高成長。

元太表示，2025年第1季合併營收80.6億元，去年同期年增43%，歸屬於母公司淨利為22億元，單季稅後EPS 1.91元。受惠新舊產品順利轉換及新品上市動能，今年首季的毛利、營業利益及淨利皆創歷年第1季新高紀錄。

電子紙 關稅 元太

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元太第1季每股純益1.91元

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