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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

碳化矽龍頭傳破產 價格戰 成了最後一根稻草

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

碳化矽大廠Wolfspeed債台高築，可能將在近期聲請破產。業界分析，中國第三類半導體基板（Substrate）供應商開啟價格戰爭，加上工業、車用市況已疲弱數月，兩大不利因素下，成為壓垮Wolfspeed的最後一根稻草。

業界傳出，Wolfspeed可能在近日聲請破產保護，引發全球市場對第三類半導體關注。由於Wolfspeed耕耘碳化矽基板市場至少十年以上，且為市場技術領導者，其專攻的碳化矽關鍵材料6吋及8吋基板先前市占率一度高達逾六成，截至去年底為止仍有三成市占，為全球最大碳化矽基板供應商。

業界指出，由於全球車廠的電動車發展步調放緩，加上又有美國對全球加徵關稅的不確定因素壟罩，使碳化矽晶圓及基板需求仍停留在價格相對低廉的6吋，這也正好是中國碳化矽基板大量價格競爭的市場，雖然Wolfspeed積極推動8吋基板，仍不敵市場需求疲弱帶來的殺價衝擊。

據了解，Wolfspeed可能破產的徵兆早已出現，公司已連續虧損六個季度，且上季度負債達65億美元，最近需要支付的大筆現金為2026年5月將到期的可轉債5.75億美元，龐大債務壓力已讓Wolfspeed難以負荷。

破產 半導體

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