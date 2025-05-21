碳化矽龍頭傳破產 價格戰 成了最後一根稻草
碳化矽大廠Wolfspeed債台高築，可能將在近期聲請破產。業界分析，中國第三類半導體基板（Substrate）供應商開啟價格戰爭，加上工業、車用市況已疲弱數月，兩大不利因素下，成為壓垮Wolfspeed的最後一根稻草。
業界傳出，Wolfspeed可能在近日聲請破產保護，引發全球市場對第三類半導體關注。由於Wolfspeed耕耘碳化矽基板市場至少十年以上，且為市場技術領導者，其專攻的碳化矽關鍵材料6吋及8吋基板先前市占率一度高達逾六成，截至去年底為止仍有三成市占，為全球最大碳化矽基板供應商。
業界指出，由於全球車廠的電動車發展步調放緩，加上又有美國對全球加徵關稅的不確定因素壟罩，使碳化矽晶圓及基板需求仍停留在價格相對低廉的6吋，這也正好是中國碳化矽基板大量價格競爭的市場，雖然Wolfspeed積極推動8吋基板，仍不敵市場需求疲弱帶來的殺價衝擊。
據了解，Wolfspeed可能破產的徵兆早已出現，公司已連續虧損六個季度，且上季度負債達65億美元，最近需要支付的大筆現金為2026年5月將到期的可轉債5.75億美元，龐大債務壓力已讓Wolfspeed難以負荷。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言