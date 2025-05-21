馬斯克持續採購輝達、超微晶片
全球首富馬斯克表示，他麾下的電動車事業特斯拉（Tesla）和人工智慧（AI）新創公司xAI，將繼續採購輝達（Nvidia）和超微（AMD）等業者的晶片，也計劃在孟菲斯地區之外蓋一座安裝有100萬組繪圖處理器（GPU）的廠房。他也認為，AI明年中可能遭遇供電問題。
馬斯克在20日接受美國媒體CNBC專訪時表示，xAI已在田納西州孟菲斯的Colossus工廠安裝了20萬組GPU，而且計劃在孟菲斯地區之外，蓋一座安裝有100萬顆GPU的廠房。但他未詳細說明xAI已經訂購了多少晶片。
馬斯克說：「幾年前，我就非常明確地預測，AI面臨的限制因素將是晶片。」不過，他現在預測這個限制因素很快就會改為「電力設備」，AI公司最快在2026年中期就會面臨「重大的發電量短缺」。他認為，AI在規模提高時面臨三大主要限制：晶片、變壓器及發電量，「我們解決了變壓器短缺，將會有重大的發電量短缺，「我猜人們明年中或明年底之前，就會開始碰到發電量的挑戰」。
馬斯克去年請輝達把一批GPU的大訂單先出貨給xAI，讓xAI比特斯拉更早拿到晶片，他20日受訪時不排除讓特斯拉和xAI合併，「我猜任何事都有可能」，但他還沒打算這麼，而且顯然需要特斯拉股東同意。
馬斯克表示，特斯拉位於紐約州水牛城的Dojo超級電腦已經用於訓練自家的Autopilot自動輔助駕駛以及Optimus機器人系統。
馬斯克20日稍早以遠距方式出席在多哈舉行的卡達經濟論壇，他說未來五年他將繼續擔任特斯拉執行長，這消息緩解一些投資人對馬斯克無法專注經營特斯拉的疑慮。他說，未來他將大幅減少政治支出。彭博資訊分析，這一表態可能對川普及共和黨2026年中期選舉構成打擊。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言