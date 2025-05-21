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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

馬斯克持續採購輝達、超微晶片

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

全球首富馬斯克表示，他麾下的電動車事業特斯拉（Tesla）和人工智慧（AI）新創公司xAI，將繼續採購輝達（Nvidia）和超微（AMD）等業者的晶片，也計劃在孟菲斯地區之外蓋一座安裝有100萬組繪圖處理器（GPU）的廠房。他也認為，AI明年中可能遭遇供電問題。

馬斯克在20日接受美國媒體CNBC專訪時表示，xAI已在田納西州孟菲斯的Colossus工廠安裝了20萬組GPU，而且計劃在孟菲斯地區之外，蓋一座安裝有100萬顆GPU的廠房。但他未詳細說明xAI已經訂購了多少晶片。

馬斯克說：「幾年前，我就非常明確地預測，AI面臨的限制因素將是晶片。」不過，他現在預測這個限制因素很快就會改為「電力設備」，AI公司最快在2026年中期就會面臨「重大的發電量短缺」。他認為，AI在規模提高時面臨三大主要限制：晶片、變壓器及發電量，「我們解決了變壓器短缺，將會有重大的發電量短缺，「我猜人們明年中或明年底之前，就會開始碰到發電量的挑戰」。

馬斯克去年請輝達把一批GPU的大訂單先出貨給xAI，讓xAI比特斯拉更早拿到晶片，他20日受訪時不排除讓特斯拉和xAI合併，「我猜任何事都有可能」，但他還沒打算這麼，而且顯然需要特斯拉股東同意。

馬斯克表示，特斯拉位於紐約州水牛城的Dojo超級電腦已經用於訓練自家的Autopilot自動輔助駕駛以及Optimus機器人系統。

馬斯克20日稍早以遠距方式出席在多哈舉行的卡達經濟論壇，他說未來五年他將繼續擔任特斯拉執行長，這消息緩解一些投資人對馬斯克無法專注經營特斯拉的疑慮。他說，未來他將大幅減少政治支出。彭博資訊分析，這一表態可能對川普及共和黨2026年中期選舉構成打擊。

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