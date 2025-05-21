Google I/O開發者大會 秀出最強大AI搜尋
2025 Google I/O開發者大會在台灣時間21日凌晨登場，宣布全面改革其核心產品搜尋引擎，增添人工智慧（AI）模式，直接提供對話式的問答體驗，號稱「最強大的AI搜尋」，全面迎戰ChatGPT等對手。
Google同時推出每月要價250美元的VIP訂閱方案「AI Ultra計畫」，號稱是最先進的AI產品。
Google表示，所有美國用戶都能透過新增在搜尋內的頁籤，啟用Google搜尋引擎與Chrome瀏覽器內的「AI模式」，以聊天機器人風格的對話回答問題，不再只是標準的連結頁面，用戶基本上能問各種問題，從簡單的搜尋到複雜的研究問題、從分析智慧手機鏡頭畫面到購買演唱會門票。
Google表示，AI模式將能夠「透過後續問題深入挖掘」，並提供網頁結果的連結。Google去年在搜尋推出AI概覽（AI Overview）功能，號稱是「過去十年來搜尋推出最成功的功能」，吸引更多人使用搜尋。
Google今年I/O大會中，以大語言模型Gemini系列和AI運算技術，強化多項應用導入AI技術，並將高階功能納入訂閱制產品，展現AI技術的實際應用與商業化。
其中AI模式整個改變搜尋型態，將應用在購物、試穿、買票、訂位等日常功能，將AI代理逐步融入日常使用。
近一年來，Google搜尋面臨各家強大新競爭對手，包括OpenAI、Grok、Perplexity等。
Google宣布在搜尋中導入最強大的Gemini 2.5模型客製版，應用於AI模式及AI摘要兩大功能。
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