快訊

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

Google I/O開發者大會 秀出最強大AI搜尋

經濟日報／ 記者彭慧明、編譯劉忠勇／綜合報導

2025 Google I/O開發者大會在台灣時間21日凌晨登場，宣布全面改革其核心產品搜尋引擎，增添人工智慧（AI）模式，直接提供對話式的問答體驗，號稱「最強大的AI搜尋」，全面迎戰ChatGPT等對手。

Google同時推出每月要價250美元的VIP訂閱方案「AI Ultra計畫」，號稱是最先進的AI產品。

Google表示，所有美國用戶都能透過新增在搜尋內的頁籤，啟用Google搜尋引擎與Chrome瀏覽器內的「AI模式」，以聊天機器人風格的對話回答問題，不再只是標準的連結頁面，用戶基本上能問各種問題，從簡單的搜尋到複雜的研究問題、從分析智慧手機鏡頭畫面到購買演唱會門票。

Google表示，AI模式將能夠「透過後續問題深入挖掘」，並提供網頁結果的連結。Google去年在搜尋推出AI概覽（AI Overview）功能，號稱是「過去十年來搜尋推出最成功的功能」，吸引更多人使用搜尋。

Google今年I/O大會中，以大語言模型Gemini系列和AI運算技術，強化多項應用導入AI技術，並將高階功能納入訂閱制產品，展現AI技術的實際應用與商業化。

其中AI模式整個改變搜尋型態，將應用在購物、試穿、買票、訂位等日常功能，將AI代理逐步融入日常使用。

近一年來，Google搜尋面臨各家強大新競爭對手，包括OpenAI、Grok、Perplexity等。

Google宣布在搜尋中導入最強大的Gemini 2.5模型客製版，應用於AI模式及AI摘要兩大功能。

手機鏡頭 Google AI

延伸閱讀

陸AI手機低價化 標配阿里模型手機三千元有找

OpenAI網站列7位共同創辦人…5位從DeepMind跳槽 諾貝爾化學獎得主氣瘋

輕軌負擔卓揆稱口誤 議員送黃敏惠「榮泰號」模型譏諷

以執行競爭法促進Data Sharing — 美國與歐盟的立場漸趨一致？

相關新聞

特斯拉自駕小黃 帶旺台廠…法人看好緯創、亞光等協力廠

特斯拉自駕小黃要來了。特斯拉執行長馬斯克20日預告，6月底前將在德州奧斯汀啟動自駕計程車（robotaxi）測試，並與其...

超微端出AI新品 台鏈沾光…瀚宇博、金像電等有望受惠

超微（AMD）昨（21）日在發表全新Radeon顯示卡與Ryzen Threadripper處理器，強打AI應用，並號召...

元太業績將創最強第2季

電子紙大廠元太董事長李政昊昨（21）日表示，美國對全球祭出對等關稅，又宣布暫緩90天的豁免期，引發電子紙產品銷售美客戶搶...

信驊接單旺 上調Q2展望 全年毛利率維持66%高水準

股王信驊董事長林鴻明昨（21）日表示，原本預估本季營收可達17億至18億元，受惠AI伺服器浪潮帶動伺服器遠端管理晶片（B...

Google重返智慧眼鏡市場 台廠拿下訂單

Google於美國時間廿日的年度Ｉ／Ｏ開發者大會尾聲壓軸宣布重返智慧眼鏡市場，再次啟動「Google Glass」計畫，...

Meta出資不明網路廣告 數發部將開罰

內政部警政署五月初移交十五則廣告出資不明的案子給數發部，但經過了二十天，數發部至目前為止還沒開罰。立委對此提出質疑，數發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。