碳化矽龍頭傳破產 轉單來了 漢磊、嘉晶、茂矽有望分食大餅

全球碳化矽（SiC）龍頭Wolfspeed傳將聲請破產，外界解讀，此舉有望為碳化矽產業供應面帶來結構性調整，讓產業走向更健康的道路，業界估，相關台鏈將迎來轉單效益。

法人點名，功率半導體供應鏈漢磊（3707）、嘉晶可望迎來轉單，積極搶攻碳化矽市場的世界先進及模組供應商朋程，都有望同步受惠。

外媒報導，第三類半導體IDM大廠Wolfspeed由於工業、汽車市場近期表現弱勢，又有美國對全球加徵關稅的高度不確定性因素影響，營運虧損連連，且在收到債權人提出的庭外債務整頓協議後，準備依照美國破產法第11章聲請破產保護。

Wolfspeed在可能破產的消息傳出後，讓漢磊、嘉晶、茂矽等功率半導體晶圓供應鏈昨（21）日開盤就攻上漲停。

業界推估，由於Wolfspeed若聲請破產保護，勢必需要引入新資金重整，或是將公司清算售出，但不論為何者，都可能使Wolfspeed現有訂單大幅外流，其中，台灣專攻第三半導體市場的漢磊、嘉晶及茂矽等供應鏈可望分食訂單。

據了解，漢磊及嘉晶分別為上下游整合關係，其中，漢磊主要進攻功率半導體晶圓代工，並具備碳化矽、氮化鎵（GaN）等第三類半導體生產能力，嘉晶則負責晶圓製造關鍵材料「磊晶」，兩家廠商可具備分進合擊能力，先前就聯手搶下過歐洲IDM大廠訂單，嘉晶更單獨吃下日本IDM大廠的磊晶訂單，在這波分食Wolfspeed訂單商機當中，兩大廠具備相當競爭能力。

不僅如此，漢磊近期還聯手世界先進進軍8吋碳化矽半導體晶圓製造，由於當前世界先進已是漢磊單一最大股東，世界先進在第三類半導體製造技術上，可快速汲取漢磊提供的經驗及技術，讓世界先進快速在第三類半導體市場站穩腳步。

除此之外，朋程旗下功率半導體晶圓代工廠茂矽今年將完成碳化矽產線建置，由於Wolfspeed當前具備的碳化矽功率模組訂單可能同步移轉，屆時朋程將有機會聯手茂矽共同在第三類半導體市場搶下大筆日系或歐系客戶訂單。

雖然外界質疑台灣供應鏈如何能在中國大量第三類半導體廠及歐美大廠夾擊下生存，但法人認為，台灣功率半導體功率元件廠分別具備晶圓代工及掌握特定客戶等優勢，且當前中國輸往美國關稅仍比台灣及其他國家較高，這將成為台灣第三類半導體廠在這波Wolfspeed面臨破產後的搶食訂單潮勝出的關鍵。