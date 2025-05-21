特斯拉自駕小黃 帶旺台廠…法人看好緯創、亞光等協力廠

特斯拉自駕小黃要來了。特斯拉執行長馬斯克20日預告，6月底前將在德州奧斯汀啟動自駕計程車（robotaxi）測試，並與其他主要汽車製造商洽談授權全自駕（FSD）軟體，FSD將成為自駕車服務的核心。

隨著特斯拉自駕小黃即將上路，法人看好緯創（3231）、亞光等協力廠營運動能，相關供應鏈可望大啖自駕車商機，車用業務前景看旺。

特斯拉自駕小黃將上路

AI扮演驅動特斯拉自駕小黃重要引擎，需要高算力支援，特斯拉為此大量採購戴爾的AI伺服器，打造訓練運算的核心骨幹，緯創拿下戴爾AI伺服器主機板（L6）大單，除獨家供應L6外，也為戴爾進行系統組裝業務，坐擁戴爾AI伺服器供應鏈最大占比，成為大贏家。

亞光主要供貨特斯拉車載鏡頭，用來協助感知周遭環境變化，做出最適當的駕駛策略，確保無人車行進安全，堪稱特斯拉自駕小黃的「眼睛」，角色至關重要。亞光目前包括傳統車廠在內，共有五家電動車車載鏡頭客戶。法人看好，若6月底特斯拉的自駕計程車亮相，定價親民，有機會為亞光車載鏡頭挹注新成長動能。

針對車載鏡頭市場展望，亞光董事長賴以仁日前表示，今年車載應用估持平去年。亞光去年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，營收占比14%，2026年車載鏡頭也逐步由800萬畫素朝1,200萬畫素升級。

馬斯克說，特斯拉將先在奧斯汀部分區域部署約十輛自駕車，若未發生意外，將在幾個月內擴增至約1,000輛，「並不會部署到整個奧斯汀地區，只會在最安全的區域裡運作」，避開該公司認為不安全的交通路口，並透露也打算將這項服務推展到洛杉磯與舊金山。

特斯拉先前表示，一開始測試的自駕計程車將是Model Y，配備即將推出的全自駕輔助駕駛版本的「未受監督FSD」。

馬斯克承諾，車上不會有人類安全駕駛，特斯拉員工將遠端監控車隊，「我們將非常審慎觀察汽車行為，隨著信心提升，需要的監督程度將降低」。

特斯拉目前仰賴車上攝影機系統與電腦視野，而非光達等精密感測器，馬斯克表示，「對道路系統最有用的是AI、數位神經網與攝影機」。他也透露，特斯拉正與其他主要汽車製造商洽談授權FSD軟體，該軟體將成為自駕計程車服務的核心。

業界分析，特斯拉的AI訓練超級計算機Dojo將發揮關鍵作用，提供強大的計算能力來處理大量數據和複雜算法，進一步提升自動駕駛系統的性能。