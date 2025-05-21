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遭英業達控侵害營業秘密 仁寶：將維護權益及商譽

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
英業達士林總部。記者吳康瑋／攝影
英業達士林總部。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）控訴仁寶（2324）及員工侵害其營業秘密，仁寶21日公告接獲臺灣臺北地方法院判決聲明，仁寶表示，一直以嚴格標準，謹慎處理智慧財產權相關事宜，將委請律師處理，維護公司權益及商譽。

仁寶公告指出，本案目前一審判決宣判，受雇人執行業務時觸犯著作權法第九十一條之罪共二項罪名，仁寶因雇主身分而各科罰金新臺幣15萬元，應執行罰金新臺幣20萬元，其餘部分無罪，將於收訖一審判決正本文書，後再與律師研擬後續。

仁寶表示，一直以嚴格標準謹慎處理智慧財產權相關事宜，對於營業秘密防止行為之規劃及建置更是不遺餘力，並已採取全面性的措施，確保所有商業資訊的安全性與機密性，並將持續致力於維護客戶及合作夥伴的信任。

仁寶表示，公司目前均正常營運，對財務及業務無重大影響。

英業達 智慧財產權 仁寶

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