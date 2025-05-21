台積電今年第2期綠債141億元完成定價 擬作綠建築、再生能源等支出
台積電（2330）21日公告公司114年度第2期無擔保普通公司債(綠色債券)主要發行條件，規模141億元，完成定價，募得價款之用途及運用計畫：綠建築、使用再生能源及綠色環保相關之支出。
台積電公告，發行總額：發行總額為新台幣141億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類2種。甲類發行金額為新台幣125億元整、乙類發行金額為新台幣16億元整，每張面額：新台幣壹仟萬元，發行價格：按票面十足發行發行期間：甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為10年期。發行利率：甲類固定年利率1.92%、乙類固定年利率2.05%。
台積電說明，公司於113年11月12日董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成114年度第2期公司債(綠色債券)定價後之說明。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言