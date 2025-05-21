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台積電今年第2期綠債141億元完成定價 擬作綠建築、再生能源等支出

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電（2330）21日公告公司114年度第2期無擔保普通公司債(綠色債券)主要發行條件。示意圖／路透
台積電（2330）21日公告公司114年度第2期無擔保普通公司債(綠色債券)主要發行條件。示意圖／路透

台積電（2330）21日公告公司114年度第2期無擔保普通公司債(綠色債券)主要發行條件，規模141億元，完成定價，募得價款之用途及運用計畫：綠建築、使用再生能源及綠色環保相關之支出。

台積電公告，發行總額：發行總額為新台幣141億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類2種。甲類發行金額為新台幣125億元整、乙類發行金額為新台幣16億元整，每張面額：新台幣壹仟萬元，發行價格：按票面十足發行發行期間：甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為10年期。發行利率：甲類固定年利率1.92%、乙類固定年利率2.05%。

台積電說明，公司於113年11月12日董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成114年度第2期公司債(綠色債券)定價後之說明。

綠建築 新台幣 台積電 公司債 債券

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