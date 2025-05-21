鴻海全球布局插旗非洲 半導體鎖定發展IC設計與封裝
鴻海（2317）發言人巫俊毅21日表示，鴻海在半導體發展聚焦在IC設計與封裝測試二大領域，因應地緣政治風險，持續布局全球，目前廠區、辦公室數量較去年成長超過一成，並首度進入非洲地區。
證交所今天於台北國際電腦展（Computex）期間舉辦「台灣智慧科技島」主題式業績展望會，鴻海應邀出席。巫俊毅說，鴻海集團已經透過旗下鴻騰（FIT）運用商業併購手段，成功在非洲建立據點，未來將繼續成長。
鴻海因應地緣政治與關稅風險，不斷提升集團代工服務的效率與靈活程度，巫俊毅說，鴻海集團逐年增加海外據點，藉此整合全球資源，帶給客戶生產方面的成本、彈性、品質與速度等優勢。
據了解，鴻海集團新增的非洲據點為旗下鴻騰併購Voltaira集團所擁有；Voltaira集團前身為德國汽車線束業者 PRETTL SWH，鴻騰在2023年初宣布以1.86億歐元收購PRETTL SWH 100%股權，擴充電動車關鍵零組件布局。
在半導體方面，由於世界各地的成熟製程已經夠用，因此，鴻海將焦點鎖定在應用層面，包括本周宣布攜手法國企業Thales及Radiall成立合資公司，聚焦扇出型封裝，以及後續強化與印度HCL集團共同興建封測廠，這也展現鴻海深耕軟硬整合能力的決心。
在AI方面，巫俊毅認為，今年AI伺服器出貨與營收皆可望大幅成長，首季的雲端網路產品業績比重已占34%，在此類產品之中，伺服器占比逾八成，AI伺服器更占整體伺服器出貨的五成以上。預期第2季營運表現將優於第1季與去年同期，在AI動能與全球產線擴張帶動下，後續成長可期。
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