影／超微邀台積電分享AI應用願景 IT主管透露關鍵

超微（AMD）21日在台北國際電腦展（COMPUTEX）記者會發表全新Radeon顯示卡與Ryzen Threadripper處理器，強打人工智慧（AI）應用，特別是商用PC領域，並邀請客戶夥伴台積電（2330）現身說法，台積電IT主管指出，員工實際使用搭載AMD處理器的商用筆記型電腦可以充一次電就用一整天，提高工作效率等關鍵。

超微資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh在商用場景邀請台積電企業資訊技術資深處長吳俊宏站台分享。

Jack Huynh提問，台積電需要處理極為複雜的資料和應用程式，採用AMD Ryzen處理器是如何滿足員工需求。吳俊宏回答說，台積電在全球擴張擁有眾多辦公據點，需要有效率的運算平台，而採用AMD處理器的商用筆電提升資料載入速度也讓資料分析更流暢，讓員工體驗到了更流暢、更有效率的運算體驗。

吳俊宏也回答說，更重要的是AMD Ryzen 處理器的能源效率並不影響效能，更長的電池續航力是一大亮點，也能讓員工能夠更有效率地處理會議，增強團隊的靈活性和效率，這也和半導體製造的IC設計細節處理有關。

Jack Huynh也追問，基於分享的產品體驗，很好奇台積電未來的技術路線圖。吳俊宏回應說，「這與AI PC的不斷發展有關。隨著人工智慧功能日益融入運算領域，台積電對各類設備的潛在核心預期是一個非常有前瞻性的問題。我們一直在關注AI技術政策的進展」。

人工智慧整合有助營運

吳俊宏也說，在台積電，人工智慧的整合在營運的各個方面都具有巨大的潛力。首先預期智慧助理將增強工作能力，幫助工程師和研究人員完成數據分析、文獻綜述，甚至持續模擬等任務。

吳俊宏說，能直接在設備上運行某些人工智慧模型，而毋須依賴雲端連接，這將是一個顯著的優勢，尤其是在考慮安全連接的環境中。