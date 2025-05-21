振曜首季淡季不淡 在手訂單較去年出貨量增逾2成
振曜科技今天表示，受惠於彩色電子書閱讀器持續熱賣，歐美及亞洲客戶追加訂單，在手訂單已較2024全年出貨增加2成以上，今年出貨可望逐季成長，再創歷史高峰。
振曜公布第1季合併營收新台幣16億元，較去年同期成長19%，毛利率較去年第4季增加2個百分點，每股盈餘1.17元，淡季不淡。
振曜科技指出，2024年受惠新產品彩色電子書閱讀器元年效應，品牌客戶推出即造成市場搶購潮，振曜搭配元太最新的Kaleido3面板，運用獨家色彩調教技術，優化色彩飽和度及色彩平衡層次感，同時導入高效演算法，流暢的顯示內容及換頁速度造成熱銷。
振曜科技表示，今年初更攜手華人最大的電子書閱讀平台博客來，推出第一款7.8吋華文新機BooksPad，才上市3個月就賣破萬台。同時，結合讀墨，推出全球第一款摺疊彩色機。
振曜科技指出，美國市場出貨占比低於1成，且早已布局台灣、美國、越南工廠，提供客戶更具全球競爭力供應產地選擇。不懼關稅影響，終端需求從年初預估全年出貨量年成長10%至15%，上修至全年超過20%以上，除積極備料、加班滿足客戶需求，也樂觀看待未來潛在轉單效應。
2025年Computex展，振曜展示下一代大尺寸廣告新機，共推出7種尺寸，最小的13吋，中間尺寸為31.5吋，最大到75吋，其中31.5吋等3種主力機種將在6月正式量產出貨。
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