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格斯瞄準AI基礎建設商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
格斯科技瞄準AI資料中心儲能商機，旗下鈦酸鋰(LTO)高功率電池機櫃產品已量產，有望成為公司未來營運新成長亮點。圖／格斯科技提供
格斯科技瞄準AI資料中心儲能商機，旗下鈦酸鋰(LTO)高功率電池機櫃產品已量產，有望成為公司未來營運新成長亮點。圖／格斯科技提供

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今年再度來台參加台北國際電腦展(COMPUTEX)，演講中強調將與鴻海、國科會(NSTC)、台積電合作，聯合打造第一座AI基礎建設，為建構台灣的AI生態系做出貢獻。台灣電池製造商格斯科技（6940)看好台灣AI生態聚落逐步成型，在AI資料中心擴建競賽中，對於建構高效且低耗能的AI基礎架構需求越趨重視，格斯科技*為瞄準AI資料中心儲能商機，旗下鈦酸鋰(LTO)高功率電池機櫃產品已經順利量產，並且獲得多組客戶業務接洽，有望隨著業務積極拓展下，開闢公司未來營運新成長亮點。

格斯科技為國內同時具備高門檻的鈦酸鋰(LTO)及高鎳三元(NCM811)電池技術領先地位，擁有100％台灣電池製造生產基地，旗下鈦酸鋰(LTO)高功率電池機櫃採模組化設計，具備長循環壽命、高功率輸出及高熱穩定性等三大優勢，相較傳統鉛酸、磷酸鋰鐵電池，鈦酸鋰(LTO)高功率電池機櫃循環壽命超過15000次，不僅降低維護與電池更換成本，其500V額定電壓與39kWh容量設計，可輸出高達300kW功率，適用於突發斷電或調頻應用，確保數據處理不中斷。

根據國際能源總署(IEA)能源與人工智慧最新報告指出，統計2024年全球資料中心用電約佔全球用電量的1.5％、並達4,150億度，預估至2030年全球資料中心用電將倍增，並達9,450億度、佔全球用電量達3％，隨著能源消耗壓力日益加劇，凸顯資料中心在建置與營運過程中，提升能源效率與降低碳排放的需求已成為全球關注重點，有助於創造格斯科技*良好業務發展條件。

格斯科技旗下鈦酸鋰(LTO)高功率電池機櫃已有桃園青埔智慧科技圖書館、中油智慧綠能加油站等業務實績，看好未來台灣AI生態系逐步成型，國際知名大廠相繼加大台灣資料中心建置，公司持續積極拓展業務接單契機，以目前客戶業務訂單需求來看，下半年鈦酸鋰(LTO)高功率電池機櫃出貨將逐步放量。

展望未來營運，格斯科技仍深化從材料研發、電芯製造至電池模組設計與組裝之一站式客製化服務之競爭利基，在全球關稅戰升溫局勢下，公司營運具備良好韌性，且憑藉格斯科技*掌握次世代電池技術解決方案、100%台灣製造，進一步創造公司切入新客戶合作契機、擴大業務接單動能，加速中壢新廠邁向生產規模經濟之目標。

電腦展 電池模組 人工智慧 AI

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