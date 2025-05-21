2050年3,000公頃 國科會上修科學園區需求面積

為了依照產業發展趨勢與區域需求，國科會規劃未來20年土地需求，調整原政策環評新設（擴建）園區面積上限2,036年1,000公頃修正為2050年3,000公頃，環境部21日展開審查，接下來環保司彙整意見給環評委員與國科會後，再提環評大會討論。

國科會「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」展開專案小組意見徵詢會議。國科會在2018年8月8日完成新設（含擴建）科學園區政策環評，當時核定13園區4,440公頃，以及2030年新設600公頃，在2020年時完成第一次修正，預估到2036年時新設1,000公頃。

國科會表示，科學園區目前營運中的面積達4,472公頃，開發或規劃中剩下869公頃，合計5,341公頃。國科會這次提出的主要變更內容，包括配合組改修正機關名稱、調整園區新增用地需求、以及強化環境影響因應對策。

其中，最受矚目的就是調整園區新增用地。國科會表示，台灣為全球半導體先進製程中心，基此優勢基礎，發展AI等創新應用，帶動全產業發展，並結合「均衡臺灣」施政目標之桃竹苗大矽谷、大南方新矽谷等推動方案，加上供應鏈重組與智慧城市建設，將大幅推升未來用地需求，至2050年科學園區新增用地需求為3,000公頃。雖然新增面積，但空汙仍維持原政策方案總量現值。

會議主持人、環境部次長葉俊宏表示，委員們在會中都充分表達意見，因為徵詢的意見都還要整理，委員也授權環保司，依照大家現場發言意見在整理回覆、並且給國科會，再提環評大會討論。他指出，政策環評主要是以徵詢意見給核定機關參考，仍是以2018年通過的版本為主要基底，將會修入大家的意見。

近年政府推動「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」及「五大信賴產業」等政策引導下，整體產業結構持續強化與升級，產值與附加價值穩步提升我國由於在半導體、人工智慧等戰略產業具備優勢，尤其半導體產業2023年總產值達4.3兆元，全球僅次於美國2024年人工智慧（AI）與資通訊產業商機擴張帶動，我國經濟成長率達4.59％，為近10年次佳，也讓園區土地供不應求。