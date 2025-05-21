快訊

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

雙薪夫妻買2千萬高級住宅 多年後淚嘆「拿命換生活」：退休恐破產

聽新聞
0:00 / 0:00

2050年3,000公頃 國科會上修科學園區需求面積

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
為了依照產業發展趨勢與區域需求，國科會規劃未來20年土地需求，調整原政策環評新設（擴建）園區面積上限2,036年1,000公頃修正為2050年3,000公頃。本報資料照片
為了依照產業發展趨勢與區域需求，國科會規劃未來20年土地需求，調整原政策環評新設（擴建）園區面積上限2,036年1,000公頃修正為2050年3,000公頃。本報資料照片

為了依照產業發展趨勢與區域需求，國科會規劃未來20年土地需求，調整原政策環評新設（擴建）園區面積上限2,036年1,000公頃修正為2050年3,000公頃，環境部21日展開審查，接下來環保司彙整意見給環評委員與國科會後，再提環評大會討論。

國科會「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」展開專案小組意見徵詢會議。國科會在2018年8月8日完成新設（含擴建）科學園區政策環評，當時核定13園區4,440公頃，以及2030年新設600公頃，在2020年時完成第一次修正，預估到2036年時新設1,000公頃。

國科會表示，科學園區目前營運中的面積達4,472公頃，開發或規劃中剩下869公頃，合計5,341公頃。國科會這次提出的主要變更內容，包括配合組改修正機關名稱、調整園區新增用地需求、以及強化環境影響因應對策。

其中，最受矚目的就是調整園區新增用地。國科會表示，台灣為全球半導體先進製程中心，基此優勢基礎，發展AI等創新應用，帶動全產業發展，並結合「均衡臺灣」施政目標之桃竹苗大矽谷、大南方新矽谷等推動方案，加上供應鏈重組與智慧城市建設，將大幅推升未來用地需求，至2050年科學園區新增用地需求為3,000公頃。雖然新增面積，但空汙仍維持原政策方案總量現值。

會議主持人、環境部次長葉俊宏表示，委員們在會中都充分表達意見，因為徵詢的意見都還要整理，委員也授權環保司，依照大家現場發言意見在整理回覆、並且給國科會，再提環評大會討論。他指出，政策環評主要是以徵詢意見給核定機關參考，仍是以2018年通過的版本為主要基底，將會修入大家的意見。

近年政府推動「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」及「五大信賴產業」等政策引導下，整體產業結構持續強化與升級，產值與附加價值穩步提升我國由於在半導體、人工智慧等戰略產業具備優勢，尤其半導體產業2023年總產值達4.3兆元，全球僅次於美國2024年人工智慧（AI）與資通訊產業商機擴張帶動，我國經濟成長率達4.59％，為近10年次佳，也讓園區土地供不應求。

環評 環保 智慧城市 國科會 半導體 人工智慧

延伸閱讀

次世代通訊商機大 國科會力拚2030年產值成長3成

環境部新設科學園區政策評估修正會議 民團抗議無法全程參與批極權

影／科學園區政策環評需地面積增三倍 環團憂毀農地增汙染

科學園區需地擬擴大3倍 環團批為掠奪土地鋪路、炒地皮

相關新聞

2050年3,000公頃 國科會上修科學園區需求面積

為了依照產業發展趨勢與區域需求，國科會規劃未來20年土地需求，調整原政策環評新設（擴建）園區面積上限2,036年1,00...

台積電今年第2期綠債141億元完成定價 擬作綠建築、再生能源等支出

台積電（2330）21日公告公司114年度第2期無擔保普通公司債(綠色債券)主要發行條件，規模141億元，完成定價，募得...

鴻海全球布局插旗非洲 半導體鎖定發展IC設計與封裝

鴻海（2317）發言人巫俊毅21日表示，鴻海在半導體發展聚焦在IC設計與封裝測試二大領域，因應地緣政治風險，持續布局全球...

影／超微邀台積電分享AI應用願景 IT主管透露關鍵

超微（AMD）21日在台北國際電腦展（COMPUTEX）記者會發表全新Radeon顯示卡與Ryzen Threadrip...

格斯瞄準AI基礎建設商機

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今年再度來台參加台北國際電腦展(COMPUTEX)，演講中強調將與鴻海、國科會(NSTC...

神雲科技展出全新AI伺服器、整機櫃液冷和軟硬體解決方案

神達控股（3706）子公司神雲科技在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展現其從AI 訓練與推論，高效能運算、資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。