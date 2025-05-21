COMPUTEX／AI 資料中心耗電解方！瑞利光全球首發突破性耗電減半技術

全球AI浪潮引爆資料中心電費挑戰。MicroLED智能製造方案商瑞利光智能（RVI）於COMPUTEX 2025 InnoVEX首發突破性光通訊光源模組—「陣列式智慧燈塔」。該技術憑藉獨創「可修補雷射巨量轉移」與「AI輔助製程」，以低功耗LED陣列取代傳統雷射，目標將資料中心傳輸耗電銳減50%，AI亦將製程從3個月縮短至1.5個月。此創新已獲國際晶片大廠合作，預計2026年量產，屆時年營收將挑戰億元大關。

IEA報告指出，全球資料中心耗電占全球電力需求2-3%。RVI創辦人何志浩、何志祥博士點出，AI運算高達40%耗能浪費於「資料搬運」，現行CPO耗能依然巨大。RVI的「陣列式智慧燈塔」若獲全球採用，年減碳效益相當於種植1,500萬棵樹。

RVI核心團隊來自蘋果、Intel等大廠，與工研院電光所合作，採技術授權模式助本土供應鏈升級。公司專注AI驅動智能製造，憑藉Xnow MicroLED分選組裝、AI MioC巨量轉移及矽光子整合光源三大平台，其模組化技術可導入智慧顯示、穿戴、車載及AI資料中心，具高度彈性與相容性，並降低企業採購預算。

目前RVI已與國內外面板、半導體及品牌廠聯合開發，樣機中試成功，預計2025年底擴產實現量產，力求全年營收雙位數成長。

法人指出，RVI「陣列式智慧燈塔」技術已與國際晶片大廠敲定合作，預期2026年量產後，將成為公司營收增長的關鍵驅動力，強力推升年營收挑戰並站穩億元新台幣以上水平，後市表現值得關注。