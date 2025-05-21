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COMPUTEX／神雲科技亮相全新 AI 伺服器、液冷解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神雲科技總經理黃承德。記者吳凱中／攝影
神雲科技總經理黃承德。記者吳凱中／攝影

神達（3706）子公司神雲科技（MiTAC Computing Technology Corp.）20日至23日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展現其從AI訓練與推論，高效能運算、資料中心整機櫃液冷解決方案、機櫃整合部署、GPU資源管理、熱資料移動等全方位應用場景，提供資料中心基礎設施部署與管理的一站式解決方案，展現去年底品牌整合後，從單一硬體產品轉型為全方位解決方案的升級成果。

神雲科技總經理黃承德（Rick Hwang）指出，神雲科技秉持開放創新、協作共榮的理念，積極與全球產業領導夥伴攜手合作，結合開放運算計畫（OCP）標準與先進的液冷技術，提供伺服器至機櫃的全方位管理與部署解決方案，不僅大幅簡化資料中心的營運複雜度，更有效提升運算效能與能源效率，實現智慧化、高效能與永續經營的目標。

黃承德說，今年為神雲科技 MiTAC 品牌整合後首度參與台北電腦展，將持續為客戶帶來開放且靈活的產品組合，強化整合服務的深度與廣度，成為值得客戶信賴的 AI 與資料中心基礎設施解決方案夥伴。

神雲科技以「Empowering Unlimited Possibilities: AI x Sustainability」呼應 COMPUTEX 大會主題「AI Next」，展區聚焦多元應用場景，展出多項最新產品與解決方案，助力解決 AI基礎架構在運算、節能、管理等領域痛點。

今年神雲科技展示多款最新 AI 推論伺服器，包含 MiTAC G4527G6 (MGX 4U)，搭載 8 張最新 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell 伺服器版本 GPUs 和首次亮相、搭載 ConnectX-8 SuperNIC 的 NVIDIA MGX PCIe Switch 板及 2 顆 Intel Xeon 6767P 處理器；以及 MiTAC G8825Z5 (8U)，搭載 2 顆 AMD EPYC 9005 系列處理器和 8 張首次曝光的 AMD Instinct 350 系列 GPU，是專為生成式 AI、推論工作負載和大語言模型運算設計的伺服器平台。神雲科技更以完整的 AI 一站式基礎架構方案，協助全球客戶打造具備高效能、低碳、易管理的下一代 AI 資料中心。

首次呈現全面整機櫃液冷解決方案，包含液對氣（Liquid to Air）和液對液（Liquid to Liquid）模式，搭配國際級合作夥伴最新 in-row CDU（coolant distribution unit）展示，提供超過 2000 kW 散熱能力，專為滿足資料中心高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用的嚴苛散熱需求而設計。此外，神雲科技的液冷解決方案採用模組化設計，易於整合與部署，並可根據客戶需求客製化調整，搭配自主開發的資料中心設備監控軟體，展現在液冷解決方案軟硬體整合的實力。

電腦展 伺服器 人工智慧 AI

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