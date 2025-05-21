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拚 AI 建設！吳誠文：跟「那個男人」吃過飯的大咖們 國科會都會支持

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國科會主委吳誠文。中央社
國科會主委吳誠文。中央社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，宣布將與國科會、鴻海（2317）、台積電（2330）合作，為台灣打造AI基礎建設。國科會主委吳誠文21日表示，台灣會繼續規劃建置算力，不只鴻海、台積電，只要「跟那個男人（黃仁勳）吃過飯的所有大咖」，國科會都會支持。

他表示，他鼓勵台灣廠商攜手建設台灣，投資資料中心、雲端平台與各種應用服務，讓台灣成為AI之島。

國科會21日下午舉行委員會議記者說明會，媒體詢問他，國科會和輝達、台積電、鴻海打造AI基礎建設計畫內容為何？吳誠文作上述回應。

他表示，輝達等業者來找他談，他當場就表示國科會將予以支持。因此，國科會logo被打在黃仁勳專題演講的螢幕上。針對合作細節，吳誠文說，先前有討論過，細節還要再溝通。

吳誠文強調，國科會鼓勵業界建設台灣AI基礎建設，不只是資料中心，還有雲端平台、應用服務，國科會都會給予協助。

吳誠文指出，輝達在這次電腦展提到AI應用的三大領域，包括智慧製造、電動車及智慧城市。他指出，輝達與鴻海建設AI工廠，這不是硬體工廠，也不只是資料中心，而是智慧製造的應用。政府為人民提供服務，未來就是仰賴智慧城市。

吳誠文表示，台灣會繼續規劃建置算力，同時，「跟那個男人（黃仁勳）吃過飯的所有大咖」，國科會都會支持，他鼓勵台灣廠商攜手建設台灣，投資資料中心、雲端平台與各種應用服務，讓台灣成為AI之島。

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