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COMPUTEX／美超微秀4領域布局 獲輝達黃仁勳現身助陣

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）20日在南港展覽館正式開幕，伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）也帶著旗下最新的「IT基礎架構解決方案」現身參展，引發市場關注。經營團隊指出，美超微此次除了在現場展出「AI與HPC」、「雲端基礎架構」、「電信/5G網路」以及「邊緣AI技術」等4領域布局外，公司也派出多名產品和技術高管到場，向前來觀展的民眾分享Supermicro最新的技術成果。

事實上，美超微是一家應用優化伺服器解決方案領導廠商，涵蓋的應用市場包括AI、物聯網(IoT)、伺服器、儲存、軟體以及綠色運算解決方案，在AI領域與輝達NVIDIA）、英特爾（Intel）以及超微（AMD）等指標大廠，建立了緊密策略夥伴關係。台廠供應鏈與美超微為合作關係者，包括緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等，走勢都相當強勁，團隊此次也帶著最新的「機櫃級整合」、「液體冷卻」、「綠色運算」等尖端技術現身參展、引發市場關注。

據悉，美超微總裁梁見後於19日現身台北文華東方酒店，親自為旗下年度盛會「Supermicro Innovate」發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢，與梁見後擁有深厚交情的「老友」黃仁勳這次也作為「特邀嘉賓」親自到場，並在梁見後進行精彩分享時，驚喜現身為老友助陣。兩人除再現經典的同框畫面之外，也攜手在現場發表最新的「數據中心構建模組解決方案(DCBBS)」，引發市場關注。

回顧19日輝達執行長黃仁勳、美超微執行長梁見後兩人於台上的互動，黃仁勳在一陣歡呼聲中登台，梁見後除了笑著對「AI教父」表示「我一直在等你，你這個瘋狂的男人」，他也在黃仁勳上台後，直接大方的給他一個擁抱，大展兩人之間的好交情；兩人當天除外在台上一搭一唱的進行分享、也讓台下民眾嚷不住大笑不停，兩人同台20分鐘，從產品到價格，大談AI伺服器領域最新趨勢，黃仁勳也趁機大讚美超微。

美超微。記者吳康瑋／攝影
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美超微執行長梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微執行長梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微執行長梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微執行長梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微執行長梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微執行長梁見後、輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
美超微。記者吳康瑋／攝影
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黃仁勳 輝達 超微 人工智慧 NVIDIA AI

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