COMPUTEX／美超微秀4領域布局 獲輝達黃仁勳現身助陣

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）20日在南港展覽館正式開幕，伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）也帶著旗下最新的「IT基礎架構解決方案」現身參展，引發市場關注。經營團隊指出，美超微此次除了在現場展出「AI與HPC」、「雲端基礎架構」、「電信/5G網路」以及「邊緣AI技術」等4領域布局外，公司也派出多名產品和技術高管到場，向前來觀展的民眾分享Supermicro最新的技術成果。

事實上，美超微是一家應用優化伺服器解決方案領導廠商，涵蓋的應用市場包括AI、物聯網(IoT)、伺服器、儲存、軟體以及綠色運算解決方案，在AI領域與輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）以及超微（AMD）等指標大廠，建立了緊密策略夥伴關係。台廠供應鏈與美超微為合作關係者，包括緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等，走勢都相當強勁，團隊此次也帶著最新的「機櫃級整合」、「液體冷卻」、「綠色運算」等尖端技術現身參展、引發市場關注。

據悉，美超微總裁梁見後於19日現身台北文華東方酒店，親自為旗下年度盛會「Supermicro Innovate」發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢，與梁見後擁有深厚交情的「老友」黃仁勳這次也作為「特邀嘉賓」親自到場，並在梁見後進行精彩分享時，驚喜現身為老友助陣。兩人除再現經典的同框畫面之外，也攜手在現場發表最新的「數據中心構建模組解決方案(DCBBS)」，引發市場關注。