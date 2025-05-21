快訊

三峽車禍重傷者傳好消息 男童今晚拔除呼吸管情況穩定

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

網傳三峽車禍肇事者跟侯友宜交好 新北市府指假訊息造謠

和乖乖聯名！COMPUTEX最吸睛商品 奉茶文化秀台灣軟實力

中央社／ 台北21日電
COMPUTEX 2025於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1、2館隆重登場。黃淑惠攝
COMPUTEX 2025於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1、2館隆重登場。黃淑惠攝

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）掀起AI話題討論度，今年再度攜手台灣國民零食乖乖和選貨店plain-me聯名設置快閃店，台式科技業獨特文化「綠乖乖」延伸的周邊商品吸睛。此外，TAIWAN SELECT館也透過奉茶文化體驗，展示台灣軟實力。

台北國際電腦展（COMPUTEX）20日至23日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等科技大咖接力演講，AI話題討論熱絡。主辦單位外貿協會預估，今年共1400家全球科技公司參展，使用5000個展位，盛況空前，且今年來自全球各地買主達5萬名為歷年最多。

COMPUTEX除了展現台廠科技實力，也秀出台灣科技業獨特文化「綠乖乖」，今年展場除了放置大型綠色乖乖供參觀者拍照，也有乖乖寶寶穿梭在展館中，帶給觀展者驚喜。

此外，2025年COMPUTEX再度攜手台灣選貨店plain-me，打造展覽聯名服裝系列與紀念品快閃店，推出馬克杯、電腦包、收納袋、側背包等產品，聯名靈感取自台灣科技產業中象徵穩定與守護的綠乖乖，並結合今年展覽主題「AI Next」，推動科技與文化的創新融合。

貿協表示，在全球科技急遽變化的此刻，台灣以其獨有的軟實力與創意，透過這次跨界合作，呈現台灣科技與文化交會的創新魅力，讓全球參與者在COMPUTEX感受來自科技島嶼的文化溫度與原創能量。

此外，今年COMPUTEX設置TAIWAN SELECT館，集結33家台灣精品獲獎企業，展示AI機器人、智慧烘豆機、電子醒酒器等創新產品，並推動「Go Healthywith Taiwan」健康主題，結合醫美健檢體驗與台灣特色小吃，呈現「好吃、好玩、好健康」的台灣軟實力，現場也提供東方美人茶、茶葉蛋、綠豆椪、太陽餅等各式點心。

貿協表示，透過奉茶奉補體驗與互動活動，深化國際買主對台灣產品與文化的印象，展現資通訊實力與待客之道的完美結合。

科技業 乖乖 AI

延伸閱讀

中國市場太重要…黃仁勳直言「美國出口管制失敗」！網笑：青鳥要氣炸了

沒人比我們更努力！黃仁勳曝：當前先進封裝除了CoWoS「目前別無選擇」

黃仁勳：全球AI研究員一半是中國人 美國阻擋不了

美先進封裝改用英特爾？輝達黃仁勳：我們沒有其他選項

相關新聞

仁寶搶「衛星通訊」商機！高管揭新市況、看好需求續揚

針對衛星技術的最新發展及其對全球通訊帶來的影響，代工大廠仁寶（2324）副總經理梁志賢坦言，目前全球的地面通訊設施仍有限...

美中霸權新戰場 ― 機器人

2025年是人形機器人量產元年，美國與中國率先交出亮麗成績單，彼此競逐激烈。人形機器人已成為先進國家重要勞動力解方，也是未來工業革命的主角。．．．

拚 AI 建設！吳誠文：跟「那個男人」吃過飯的大咖們 國科會都會支持

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，宣布將與國科會、鴻海（2317）、台積...

和乖乖聯名！COMPUTEX最吸睛商品 奉茶文化秀台灣軟實力

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）掀起AI話題討論度，今年再度攜手台灣國民零食乖乖和選貨店plain-me聯名...

COMPUTEX／美超微秀4領域布局 獲輝達黃仁勳現身助陣

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）20日在南港展覽館正式開幕，伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro...

信驊上調Q2營收展望 全年增幅逾雙位數並創新高

基板電源管理控制器（BMC）龍頭信驊董事長林鴻明今 (21) 日出席台北國際電展，他表示，儘管匯率、關稅波動干擾全球，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。