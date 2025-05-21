信驊上調Q2營收展望 全年增幅逾雙位數並創新高

基板電源管理控制器（BMC）龍頭信驊董事長林鴻明今 (21) 日出席台北國際電展，他表示，儘管匯率、關稅波動干擾全球，帶給信驊的訂單卻超乎預期地強勁，過去四周接單出貨比（BB Ratio）大幅攀升，為此，公司上調本季營收預估，從原先17億至18億元，上調至19至20億元。

林鴻明指出，訂單能見度已看到今年第3季，估計上半年營收有望倍增，下半年只有第4季接單還未確定，推估全年應可穩健成長，營收應有雙位數增幅，即便今年台幣大幅升值，全年營運還會再創新高。

林鴻明表示，目前公司評估，匯率對毛利率的影響僅在1個百分點左右，對公司第2季毛利率維持在65%到66%的目標影響有限。倒是關稅對公司未來營運影響可能會比較大，但因尚未底定，公司仍密切關注後續發展。

林鴻明表示，AI伺服器對BMC需求快速成長，目前占營收比重已達20%，未來預期可逐步推升至30%、40%、甚至50%，顯示AI伺服器量能提升，也帶動一般伺服器成長。他強調，信驊因新一代主力產品做了相當大的功能、架構提升，有利平均銷售單價調升，未來配合放量出貨，對公司營收、獲利會有顯著貢獻。

除BMC外，信驊也積極推進新產品布局。新一代IO Expander整合FPGA功能，滿足高度彈性與複雜應用需求；影像處理平台Cupola 360主要應用於智慧城市與巡檢領域，持續穩定出貨，第二代產品更升級支援8K畫質與AI功能，預期都將挹注未來營運。

在產品製程方面，信驊持續導入先進技術，新款BMC採用12奈米製程，並採混合架構設計，運算祼晶採用12奈米製程、輸出入祼晶則採28奈米製程，並透過 SiP（系統級封裝）進行整合。

針對安全管理晶片PFR 1060，信驊目前已獲客戶採用，並完成設計定案，全年出貨預估落在30至40萬顆，鎖定二線雲端服務業者（CSP）市場。