信驊上調Q2營收展望 全年增幅逾雙位數並創新高
基板電源管理控制器（BMC）龍頭信驊董事長林鴻明今 (21) 日出席台北國際電展，他表示，儘管匯率、關稅波動干擾全球，帶給信驊的訂單卻超乎預期地強勁，過去四周接單出貨比（BB Ratio）大幅攀升，為此，公司上調本季營收預估，從原先17億至18億元，上調至19至20億元。
林鴻明指出，訂單能見度已看到今年第3季，估計上半年營收有望倍增，下半年只有第4季接單還未確定，推估全年應可穩健成長，營收應有雙位數增幅，即便今年台幣大幅升值，全年營運還會再創新高。
林鴻明表示，目前公司評估，匯率對毛利率的影響僅在1個百分點左右，對公司第2季毛利率維持在65%到66%的目標影響有限。倒是關稅對公司未來營運影響可能會比較大，但因尚未底定，公司仍密切關注後續發展。
林鴻明表示，AI伺服器對BMC需求快速成長，目前占營收比重已達20%，未來預期可逐步推升至30%、40%、甚至50%，顯示AI伺服器量能提升，也帶動一般伺服器成長。他強調，信驊因新一代主力產品做了相當大的功能、架構提升，有利平均銷售單價調升，未來配合放量出貨，對公司營收、獲利會有顯著貢獻。
除BMC外，信驊也積極推進新產品布局。新一代IO Expander整合FPGA功能，滿足高度彈性與複雜應用需求；影像處理平台Cupola 360主要應用於智慧城市與巡檢領域，持續穩定出貨，第二代產品更升級支援8K畫質與AI功能，預期都將挹注未來營運。
在產品製程方面，信驊持續導入先進技術，新款BMC採用12奈米製程，並採混合架構設計，運算祼晶採用12奈米製程、輸出入祼晶則採28奈米製程，並透過 SiP（系統級封裝）進行整合。
針對安全管理晶片PFR 1060，信驊目前已獲客戶採用，並完成設計定案，全年出貨預估落在30至40萬顆，鎖定二線雲端服務業者（CSP）市場。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言