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國科會6年270億元推次世代通訊 攜手 Kuiper 拚地面設備產值成長三成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國科會主委吳誠文。中央社
國科會主委吳誠文。中央社

國科會21日召開委員會議，提出次世代通訊科技發展方案草案，規劃2025至2030年間投入270億元科技預算，發展包括通訊晶片、關鍵零組件與通訊系統等產品。國科會正在跟亞馬遜旗下網路衛星系統部門Kuiper洽談合作，擴大我地面通訊設備的商機，強化產業生態系，目標是帶動我地面通訊設備產值成長三成。

針對低軌衛星或次世代通訊，多家台廠已經深耕地面通訊設備，並已切入衛星通訊國際供應鏈。國科會指出，地面通訊設備2024年產值為2,441億元，盼透過此方案，成長到2030年的3,200億元，幅度約30%。

國科會主委吳誠文表示，次世代通訊科技產業是五大信賴產業之一，台灣不僅要發展自主通訊科技，同時也成為國際民主陣營的重要夥伴。國科會正在跟亞馬遜旗下網路衛星系統部門Kuiper洽談合作中，這項洽談是已取得美國政府許可，台廠可憑藉自身硬體製造實力，協助美國業者更容易取得高品質、高效能的衛星、地面站、終端設備等產品，台灣也可從此合作中，更容易取得低軌通訊衛星營運服務，以利台灣布局星系，保障通訊韌性。

他提到，台灣要自主研發B5G衛星，預計2027年要發射第一顆。整體規畫是2+4顆，國科會太空中心負責研發2顆，另外4顆則由民間來研發。他強調，自主研發通訊衛星是不夠的，還是必須與民主陣營夥伴合作，打入國際供應鏈，並提供台灣營運服務。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪表示，我國發展次世代通訊科技有三大策略：第一是促進關鍵應用服務落地，第二是建構實驗網、加速技術研發與試煉，第三是要強化產業生態系跨部門協作。

張振豪表示，次世代通訊科技發展方案將搭配第三期國家太空科技發展長程計畫等，協助台灣業者切入服務商特有技術規格，發展包括通訊晶片、關鍵零組件與通訊系統等產品，除提升台灣次世代通訊技術自主性，也會加強法規、人才培育，建構國內完整生態系。

吳誠文表示，寬頻衛星與6G海陸空通訊整合等重要技術發展，未來將在智慧城市、物聯網應用、行動通訊產業等領域，扮演關鍵角色，台灣需要持續投入次世代通訊科技，以延續產業既有優勢，並進一步提升國際決策影響力。

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