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台積電發141億綠債 因應綠建築、再生能源及環保支出

中央社／ 新竹21日電
台積電今天決議發行新台幣141億元無擔保普通公司債，為綠色債券。示意圖／路透
台積電今天決議發行新台幣141億元無擔保普通公司債，為綠色債券。示意圖／路透

晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣141億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關支出。

台積電今天公告，發行141億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為125億元，10年期的乙類發行金額16億元。

甲類固定年利率1.92%、乙類固定年利率2.05%。台積電指出，將委任華南永昌綜合證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關支出。

為支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於民國113年11月12日核准在600億元額度內，於國內市場募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的141億元無擔保普通公司債是114年度第2期公司債。

綠建築 環保 晶圓代工廠 台積電 再生能源 公司債

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