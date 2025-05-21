達明機器人看好北美製造需求 持續擴大服務量能

達明（4585）持續擴展機器人業務，執行長陳尚昊21日指出，持續有電子業及汽車廠往墨西哥等北美地區移動，看好相關需求增加，達明繼去年在美國本土設立服務中心後，今年規劃在墨西哥再成立服務中心，擴大北美服務量能，此外，達明近年切入系統整合業務，目前主要鎖定台灣及中國大陸市場，達明看好相關業務，將成為公司未來重要成長動能。

達明持續擴展應用領域，今年COMPUTEX上首度展出機器人在AI伺服器檢測應用。陳尚昊表示，此次展示的「Flying Trigger 飛拍檢測」技術，結合AI與視覺演算法，平均可減少40–50%的檢測時間，應用場景涵蓋汽車座椅零組件與伺服器品質檢查，降低人為誤判與人工成本。

川普發動對等關稅，業界憂心影響企業今年資本支出。陳尚昊坦言，關稅短期對市場需求有影響，比如客戶要往東南亞建廠，會稍作猶豫，但長期而言，這不是太大問題。

至於目前對等關稅10%，由於協作機器人廠商大都沒人在美國本地生產，因此對達明而言影響不大，因為大家都站在同樣競爭基礎下。

此外，川普2.0強打「美國製造」，陳尚昊分析，這陣子接觸很多客人，都有反映要不要去美國設廠，但目前實際沒有太大變化。不過，像台積電（2330）加碼美國，以及持續有電子業、民生產業、汽車廠往墨西哥移動、在當地設廠製造，達明確實有感受到北美市場需求增加。

為此，達明2024年在美國本土設立服務中心，為了進一步擴大北美地區服務量能，今年也規劃在墨西哥設立服務中心，希望攜手經銷商共同擴大當地市場。

此外，達明近年切入系統整合業務，雖然目前營收比重仍低於一成，但達明看好相關業務未來增長性。陳尚昊指出，該業務將越做越大，達明目前主攻台灣及大陸市場，鎖定較大規模的案子，海外其他地區雖然也有規劃，但現階段主要仍是交由合作夥伴處理。