鴻海3箭齊發：AI護理機器人、智慧醫院、MONAI模型亮相GTC

鴻海科技集團今天宣布持續推動數位健康事業發展，於2025 GTC Taipei大會期間發表多項創新成果，涵蓋AI護理協作機器人、智慧醫院數位孿生場域建置，以及對全球開源醫學影像平台MONAI的AI模型技術。

面對高齡社會與日益嚴峻的護理人力短缺挑戰，鴻海攜手台中榮民總醫院、川崎重工 (Kawasaki Heavy Industries)，共同研發AI護理協作機器人Nurabot。

鴻海指出，Nurabot搭載由鴻海研究院（HHRI）自研的繁體中文AI大型語言模型FoxBrain，支援文字轉語音（TTS）、語音辨識（ASR）、自然語言處理（NLP），透過鴻海數據中心部署，這款機器人搭載NVIDIA為醫療機器人打造的實體AI平台Isaac for Healthcare，並採用NVIDIA Jetson AGX Orin系統模組，同時運用NVIDIA Omniverse架構下的Isaac Sim模擬應用進行訓練，並於NVIDIA OVX平台上執行實體與虛擬整合模擬，實現自主導航、多模態感知與即時環境建模功能。

在護理臨床應用上，Nurabot可執行送藥、檢體運送、病房導引與衛教等多項重複性任務，協助臨床團隊有效分擔日常工作量。Nurabot約可減少約三成護理工時，並有助於提升照護流程的標準化與精準度，使護理人員能更專注於病患核心照護與臨床判斷。

目前，Nurabot已於台中榮總進行場域試驗，最快於年底前正式加入護理部團隊日常服務。於GTC Taipei大會期間，鴻海亦將在「AI人形護理協作機器人：重塑護理與照護的未來」專題演講中，分享其於臨床場域的應用與實務經驗。

在智慧醫院推動方面，鴻海宣布正與多家正在規劃與興建中的醫療機構密切合作，包括台中榮民總醫院長青分院、白沙屯童醫院—媽祖醫院、以及天主教耕莘醫院，透過NVIDIA Omniverse技術與資料庫建構實體精準的醫療數位孿生場域。

藉由數位孿生，鴻海協助醫院橫跨三大階段進行建設管理：智慧醫院規劃設計（Plan）、醫療流程模擬（Simulation）、以及營運管理優化（Operation），在建築規劃與營運前期，即可布建AI醫療場景、模擬動線與流程，提前驗證服務效率與病患體驗。結合NVIDIA的Video Search & Summarization Agent（VSS）技術，醫院能夠分析即時影像資料，自動識別醫療事件與異常狀況，生成視覺化摘要並發送即時警示，協助管理團隊做出及時且數據驅動的決策，進一步提升照護品質與營運效率。

同時，這些數位孿生場域也將作為未來Nurabot護理協作機器人擴展應用的關鍵據點，可於虛擬空間中預先部署機器人動線、訓練模擬情境、驗證任務流程，加速臨床導入與跨院落地的實施效率，進一步提升醫院營運效率與醫療品質，實踐真正以病患為中心的智慧醫療服務願景。

在推動AI醫療核心技術方面，鴻海開發出一款名為CoroSegmentater的冠狀動脈分割模型，將貢獻至MONAI Model Zoo，成為全球醫學影像AI社群可共用的開源模型之一。該模型基於256切CTA影像，結合MONAI框架中的 Auto3Dseg自動化3D醫學影像分割工具，建立高精度的心臟與冠狀動脈結構模型。

該模型可部署於NVIDIA OVX，並透過 Isaac Sim進行模擬重建心臟外觀及血管動態，未來將可應用於AI輔助診斷、術前規劃及病患溝通等多元臨床場景。CoroSegmentater冠狀動脈分割模型也於GTC Taipei的特別主題演講中亮相，由NVIDIA醫療業務發展資深總監David Niewolny介紹。