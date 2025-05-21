仁寶搶「衛星通訊」商機！高管揭新市況、看好需求續揚

針對衛星技術的最新發展及其對全球通訊帶來的影響，代工大廠仁寶（2324）副總經理梁志賢坦言，目前全球的地面通訊設施仍有限，衛星的使用將成為未來重要的一種解方。儘管衛星技術並不新穎，但近期的技術進步使得衛星的發射成本及運營效率大幅提升。以SpaceX的Starlink為例，目前已發射近九千顆衛星，目標擴展到四萬顆，顯示出其在衛星網絡上的競爭力。此外，其他公司如M2種Hyper等也在積極發展新的衛星系統，並計畫未來的發射。

梁志賢指出，面對當前的地緣政治背景，衛星技術的應用愈加關鍵。例如，烏克蘭戰爭中就利用了Starlink的技術。未來衛星的發展趨勢包括：低軌衛星及中軌衛星的區別，其中，低軌衛星在運輸和通訊能力上被認為有更高的需求。

另一個重要的趨勢是Direct Satellite V2C(直接衛星連接手機)，這將直接影響全球數十億手機用戶，進一步普及衛星通訊。現在的技術可以在手機中集成衛星通訊技術，使得即便在偏遠地區，使用者也能享受到更加穩定的網絡服務。

梁志賢還提到國家主權的重要性，特別是對於臺灣等地區，自主衛星的發展成為必要選項。若希望建立自己的衛星系統，則必須克服高成本的挑戰。中國大陸在此領域的發展也引人關注，他估計大陸在這方面的經驗及技術積累，對於其他國家來說是重要的參考。