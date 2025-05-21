AI新10大建設 吳誠文：量子、矽光子等4科技入列
政府將打造AI新10大建設，行政院政委兼國科會主委吳誠文今天表示，智慧機器人、量子、矽光子、主權AI等4項新科技，涉及科技預算，主要將由國科會負責規劃；同時，他鼓勵台灣廠商投資資料中心、與各種應用服務，讓台灣成為AI之島。
行政院長卓榮泰20日表示，政府準備具體擬訂一套「AI新10大建設」，其中部分屬於創新研發的內容建設，另有一部分為實體基礎建設，政府會在最短時間提出完善計畫，讓台灣更脫胎換骨，在關鍵技術領域繼續取得領先地位。
AI新10大建設目前正由國發會、國科會跨部會協調規劃，內容包括重要的AI新科技及AI基礎建設項目。國科會今天召開第15次委員會議，吳誠文在會後受訪指出，此計畫包含6項建設、4項新科技，其中4項新科技牽涉科技預算，主要將由國科會負責規劃推動。
吳誠文透露，4項新科技除了智慧機器人，另包含量子、矽光子、主權AI；目前產業已經如火如荼布局矽光子，政府會端出政策支援產業發展，主權AI方面，包含AI研究模型開發等，中央研究院也會扮演關鍵角色，下半年會有相關成果對外公告。
此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，宣布將與國科會、鴻海、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。針對合作細節，吳誠文說，先前有討論過，細節還要再溝通。
吳誠文表示，台灣會繼續規劃建置算力，同時，「跟那個男人（黃仁勳）吃過飯的所有大咖」，國科會都會支持，他鼓勵台灣廠商攜手建設台灣，投資資料中心、雲端平台與各種應用服務，讓台灣成為AI之島。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言