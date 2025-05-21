恩智浦推出OrangeBox 2.0連接域控制器 簡化汽車資安防護

恩智浦半導體（NXP）今日宣布推出OrangeBox 2.0，這是其OrangeBox汽車級開發平台的第二代產品，旨在促進汽車閘道與無線技術之間的安全通訊。恩智浦表示，OrangeBox 2.0汽車開發平台預計於2025年下半年推出。

恩智浦表示，升級後的平台與上一代相較，中央處理器（CPU）效能提高四倍，並整合多項創新技術，包含內建AI加速、支援後量子加密（PQC）、ASIL B的功能安全島和軟體定義網路，有助於保護車輛免受當前和未來的網路攻擊，並支援向軟體定義汽車（SDV） 的轉型。

恩智浦半導體副總裁暨車用邊緣處理事業部總經理Dan Loop表示：「第一代OrangeBox平台整合車輛的無線連接功能，有效降低網路攻擊面。全新OrangeBox 2.0更進一步強化人工智慧，透過偵測異常的通訊模式保護車輛，這些異常模式可能是未知的網路威脅徵兆。i.MX 94應用處理器提供的AI功能、先進的功能安全與連線能力，不僅能實現新的資安防護措施，還可實現車隊管理、預測性維護等全新功能。」

恩智浦強調，面對快速演變的網路威脅環境。高度整合的OrangeBox 2.0連接域控制器（connectivity domain controller），旨在提供防禦這些威脅所需的靈活性。整合式高性能的i.MX 94應用處理器具備後量子加密加速以及全新AI功能、功能安全與資安能力，使其能透過透過機器學習實現主動式資安防護，以應對快速演變的威脅情勢。該控制器同時具備整合式2.5 Gbps乙太網路交換器，能支援軟體定義網絡，提供軟體定義汽車所需的靈活性。

OrangeBox 2.0開發平台採用i.MX 94應用處理器，並整合eIQ Neutron神經處理單元（NPU），可加速先進的 AI 輔助防火牆技術。

i.MX 94系統單晶片（SoC）是恩智浦首款整合2.5 Gbps乙太網路交換器的i.MX應用處理器，支持軟體定義網路，並推動向軟體定義汽車轉型。

i.MX 94系列同時是恩智浦首款支援後量子公開密鑰加密技術的應用處理器，能夠抵禦量子電腦攻擊。整合的EdgeLock Secure Enclave高階版以及EdgeLock Accelerator高階版加密加速器，提供先進且具前瞻性的資安防護與高效能，實現後量子硬體信任根、快速安全啟動、安全除錯與安全更新，支援實時高速訊息認證及加密、身分驗證和加密，以實現安全通訊等功能。