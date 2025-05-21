快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

恩智浦推出OrangeBox 2.0連接域控制器 簡化汽車資安防護

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦推出AI驅動的OrangeBox 2.0連接域控制器， 簡化汽車資安防護。記者簡永祥／攝影
恩智浦推出AI驅動的OrangeBox 2.0連接域控制器， 簡化汽車資安防護。記者簡永祥／攝影

恩智浦半導體（NXP）今日宣布推出OrangeBox 2.0，這是其OrangeBox汽車級開發平台的第二代產品，旨在促進汽車閘道與無線技術之間的安全通訊。恩智浦表示，OrangeBox 2.0汽車開發平台預計於2025年下半年推出。

恩智浦表示，升級後的平台與上一代相較，中央處理器（CPU）效能提高四倍，並整合多項創新技術，包含內建AI加速、支援後量子加密（PQC）、ASIL B的功能安全島和軟體定義網路，有助於保護車輛免受當前和未來的網路攻擊，並支援向軟體定義汽車（SDV） 的轉型。

恩智浦半導體副總裁暨車用邊緣處理事業部總經理Dan Loop表示：「第一代OrangeBox平台整合車輛的無線連接功能，有效降低網路攻擊面。全新OrangeBox 2.0更進一步強化人工智慧，透過偵測異常的通訊模式保護車輛，這些異常模式可能是未知的網路威脅徵兆。i.MX 94應用處理器提供的AI功能、先進的功能安全與連線能力，不僅能實現新的資安防護措施，還可實現車隊管理、預測性維護等全新功能。」

恩智浦強調，面對快速演變的網路威脅環境。高度整合的OrangeBox 2.0連接域控制器（connectivity domain controller），旨在提供防禦這些威脅所需的靈活性。整合式高性能的i.MX 94應用處理器具備後量子加密加速以及全新AI功能、功能安全與資安能力，使其能透過透過機器學習實現主動式資安防護，以應對快速演變的威脅情勢。該控制器同時具備整合式2.5 Gbps乙太網路交換器，能支援軟體定義網絡，提供軟體定義汽車所需的靈活性。

OrangeBox 2.0開發平台採用i.MX 94應用處理器，並整合eIQ Neutron神經處理單元（NPU），可加速先進的 AI 輔助防火牆技術。

i.MX 94系統單晶片（SoC）是恩智浦首款整合2.5 Gbps乙太網路交換器的i.MX應用處理器，支持軟體定義網路，並推動向軟體定義汽車轉型。

i.MX 94系列同時是恩智浦首款支援後量子公開密鑰加密技術的應用處理器，能夠抵禦量子電腦攻擊。整合的EdgeLock Secure Enclave高階版以及EdgeLock Accelerator高階版加密加速器，提供先進且具前瞻性的資安防護與高效能，實現後量子硬體信任根、快速安全啟動、安全除錯與安全更新，支援實時高速訊息認證及加密、身分驗證和加密，以實現安全通訊等功能。

軟體 處理器 恩智浦 半導體 人工智慧 AI

延伸閱讀

網通廠攻資料中心商機

量子覺知手札／打破成規

量子覺知手札／狼性文化 暗藏隱憂

影／政院拍板「兒童托育服務法」草案 聚焦5大重點

相關新聞

美中霸權新戰場 ― 機器人

2025年是人形機器人量產元年，美國與中國率先交出亮麗成績單，彼此競逐激烈。人形機器人已成為先進國家重要勞動力解方，也是未來工業革命的主角。．．．

鴻海3箭齊發：AI護理機器人、智慧醫院、MONAI模型亮相GTC

鴻海科技集團今天宣布持續推動數位健康事業發展，於2025 GTC Taipei大會期間發表多項創新成果，涵蓋AI護理協作...

仁寶搶「衛星通訊」商機！高管揭新市況、看好需求續揚

針對衛星技術的最新發展及其對全球通訊帶來的影響，代工大廠仁寶（2324）副總經理梁志賢坦言，目前全球的地面通訊設施仍有限...

輝達將與台灣最高學術殿堂合作？中研院證實回應了

中央研究院副院長周美吟21日表示，輝達（NVIDIA）代表20日拜訪中研院，雙方已洽談合作可能性，但具體內容目前不便透露...

AI新10大建設 吳誠文：量子、矽光子等4科技入列

政府將打造AI新10大建設，行政院政委兼國科會主委吳誠文今天表示，智慧機器人、量子、矽光子、主權AI等4項新科技，涉及科...

恩智浦推出OrangeBox 2.0連接域控制器 簡化汽車資安防護

恩智浦半導體（NXP）今日宣布推出OrangeBox 2.0，這是其OrangeBox汽車級開發平台的第二代產品，旨在促...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。