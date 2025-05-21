普生新廠辦啟用 強化AI精準醫療布局、搶攻大健康商機
普生（4117）21日於新竹AI智慧園區舉辦竹創大樓啟用典禮，宣布正式啟用全新生產與研發基地。董事長林宗慶表示，看好全球精準醫療與AI應用趨勢，竹創大樓將作為AI液態切片、環肽藥物與CDMO三大模組中心，支援普生在全球大健康產業的長線布局，並以在地化生產與檢測服務，提升市場滲透率與營運彈性。
林宗慶指出，竹創大樓採用模組化設計，導入智慧建築與AI大數據系統，並強化綠能與健康設施，呼應企業ESG與永續經營承諾。為因應AI醫療新浪潮，普生持續整合AI技術與自家CellBio™液體活檢平台，開發數位掃描與AI影像判讀服務，進一步推動癌症診斷與治療精準化。公司前四月三大業務營收比重分別為精準醫療64％、數位醫療17％與生物保健品19％，預期竹創大樓啟用後，將有助於擴大產品服務範圍，支撐營運續增動能。
其中，精準醫療業務近年採「設備＋檢測試劑」銷售策略，旗下化學發光免疫分析（CLIA）平台產品已進入台灣、斯里蘭卡市場，並積極拓展中東與東南亞訂單，預期隨設備銷售擴大，將同步帶動試劑需求成長。
化學發光免疫分析技術平台，主要應用於腫瘤標記、甲狀腺、傳染病、賀爾蒙、細胞激素、心血管等多項適應症檢測，公司已推出大通量與小通量全自動化儀器，對應不同規模醫療機構需求，成功拓展通路多元性。普生目前正針對多項化學發光相關檢測試劑，向台灣TFDA申請醫療器材專案製造核准，藉此鞏固其在精準醫療領域的產品布局與市場競爭優勢。
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