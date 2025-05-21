台中市工策會推動AI專業人才培訓 加速產業智慧轉型
因應AI技術迅速發展所帶動的跨產業轉型趨勢，台中市工商發展投資策進會積極推廣AI應用知能，強化從業人員的AI應用基礎與實務能力，5月20日至21日舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班，協助在地產業加速智慧轉型，並積極鏈結「台中AI發展策略」，擴大智慧應用生態系建構。
工策會總幹事黃于珊表示，企業導入AI技術的首要步驟，是建立對AI的正確認知，明確掌握自動化流程、資料蒐集與應用重點，進而逐步培養具備數據判讀與決策能力的AI實務團隊。此次課程除協助企業強化數位轉型動能外，亦促進產業深化AI應用實踐的重要契機。
黃于珊指出，在「數位與永續雙軸轉型」的政策推動下，AI正以前所未有的速度改變各個產業。這兩日恰逢台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）盛大開展，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳與一眾科技大佬高呼「台灣隊！」，在AI時代，產業在硬體設備、整體架構、軟體堆疊，乃至營運模式皆須加速AI轉型，這不僅是挑戰更是機遇，台中廠商亦共襄盛舉此次AI盛會，期以在全球供應鏈站穩一席之地。
工策會表示，AI技術正大幅改變各行業的營運模式與創新策略，引領產業邁向智慧新時代。取得AI應用相關證照，已成為提升個人職涯競爭力與企業數位實力的關鍵。
此次課程特別邀請敏實科技大學榮譽副校長林文燦教授，以及人工智慧應用工程系助理教授蔡鴻德擔任講師，系統性講授人工智慧基礎理論、生成式AI應用及規劃，並搭配模擬測驗，協助學員深入理解鑑定內容，為初級能力鑑定做好應試準備。
工策會進一步說明，此次課程除了教授理論知識外，亦針對學員所屬企業進行構想評估表練習，分析自身企業面臨的問題，檢視AI工具與現有資源，制定方案優先順序，進而規劃出適合企業的AI策略。
學員表示，透過講習班不僅深化AI知識，也增強實務操作信心，對未來發展充滿期待。透過此次專業人才培訓，將有助於培育具備跨域整合能力、專業技術與永續思維的多元人才，進一步加速產業轉型升級、提升核心競爭力，共同邁向智慧永續的未來。
另為表揚績優中小企業，「第24屆台中市金手獎」正熱烈報名中，至6月20日截止，歡迎台中市符合資格的中小企業製造業踴躍參與，展現產業的堅強實力與智慧製造的創新。工策會官網為(https://www.idipc.org.tw/golden/download)。
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