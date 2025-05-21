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COMPUTEX／訊連軟體支援Windows on Arm平台 深化AI PC生態系布局

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
訊連旗下多款核心產品全面支援Windows on Arm平台，並於2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首度亮相，展示基於安謀架構的AI PC 軟硬整合解決方案。圖／訊連提供
訊連旗下多款核心產品全面支援Windows on Arm平台，並於2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首度亮相，展示基於安謀架構的AI PC 軟硬整合解決方案。圖／訊連提供

訊連（5203）21日宣布，旗下多款核心產品全面支援Windows on Arm平台，與安謀（Arm）生態系展開供應鏈垂直整合，並於2025 台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首度亮相，展示基於安謀架構的AI PC 軟硬整合解決方案。

訊連表示，本次技術整合不僅象徵訊連在全球市場上的積極布局與持續進展，也進一步優化數位創意編輯軟體的整體效能，包括AI影音編輯軟體「威力導演PowerDirector」以及專為電商用戶打造的數位行銷設計工具「Promeo」。

訊連指出，威力導演在透過GPU輸出影片時，速度最高可達CPU的1.8倍，大幅提升軟體在多元應用場景中的表現與價值，Windows on Arm解決方案反映訊連對前瞻技術持續投入，也深化在AI PC生態系的市場布局。

訊連科技共同總經理林昭宏表示，威力導演及Promeo的Windows on Arm版本，展示技術的兼容性與靈活性，也落實訊連在創新推動與軟硬體全方位整合的承諾，透過垂直拓展策略，能夠支援更多元的平台，推動次世代 AI PC的落地應用。

電腦展 訊連 威力導演 人工智慧 AI

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