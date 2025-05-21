夏普67款創新家電重磅登場 98吋大型顯示器等引領潮流

鴻海（2317）旗下夏普2025年新品發表會現場，展出超過數十項創新家電，涵蓋智慧AI大電視、全新商品電子鎖、一對多空調、自動投劑洗衣機、熱泵乾衣機、大公升數變頻冰箱等多元產品，充分展現夏普總公司甫於5月12日發表的三年中期經營計劃中所提及「以誠意來關注人們的日常、以創意來提案新的體驗」的品牌精神。今年，夏普將有多達67款新品陸續上市，展現對台灣市場的高度重視與持續創新。

在最新中期經營計畫中，日本夏普公司承諾將對品牌事業加倍投資，積極推出更多AI智慧家電，滿足現代家庭多樣化需求。

2025年主打產品包括：夏普AQUOS 98吋QLED顯示器（4T-C98HN7000X）以雙層廣色域技術，完整覆蓋DCI-P3標準，色域覆蓋率提升20%，呈現更細膩真實的色彩，帶來震撼的視覺饗宴。144Hz高刷新率，無論是觀賞電影還是暢玩遊戲，都能享受極致流暢的畫面體驗。內建AI Karaoke功能，能自動消除人聲並自由調整帶唱聲量，讓居家瞬間變身專業KTV，滿足全家娛樂需求。搭載4K Living Camera，支援子母畫面與動態追蹤，讓用戶可跟著運動教練練瑜伽、做有氧運動，一舉一動都清晰掌握。無論大宅或小宅，這款超大尺寸顯示器都是現代家庭智慧娛樂的最佳選擇。

夏普今年首度推出AI智慧電子鎖系列，包含HOLO3 AI臉掌辨識電子鎖與TIKO ONE AI指紋智慧電子鎖，為現代家庭帶來全方位安全新體驗。TIKO ONE結合指紋、密碼、卡片、鑰匙四合一開鎖，搭載高安全C級鎖芯與防撬警報，並適用全台九成以上門型，兼具現代美學與堅固耐用。HOLO3則整合臉部與掌靜脈辨識，支援六種開鎖方式，並具備WiFi遠端APP視訊通話、智慧監控與5000mAh長效鋰電池，讓用戶可即時掌握門前動態、遠端管理居家安全。

針對現代小宅與多房型家庭的需求，夏普推出一對二、一對三分離式冷氣，主打「小空間大享受，多房冷氣一次搞定」，以節能便利的設計滿足多元空間。產品採用銅管防護與藍波防鏽技術，提升耐用度與適應濕熱氣候，並具備自體清潔、單獨除濕、抗菌銀離子濾網及四向出風等功能，搭配七段風速與智慧感測，實現高效冷房與舒適體驗。此外，尊爵系列PCI自動除菌離子變頻空調融合冷氣、暖氣、除濕、空氣淨化四機一體設計，搭載日本高濃度自動除菌離子技術，能有效抑制細菌、異味與過敏原。全系列採用R32新環保冷媒，兼顧節能與環保，並以日式極簡美學外型，適合各類空間安裝，全面提升居家空氣品質，守護全家健康。

全新上市的無孔槽自動投劑洗衣機，結合專利不鏽鋼無孔槽與智慧自動投劑系統，有效防止黑黴滋生，讓衣物潔淨如新。創新海豚迴轉盤NEXT與龍捲風水流設計，提升洗淨力並縮短15%洗衣時間。超靜音智能變頻馬達與54cm超窄機身，適合各種居家空間，並享有十年馬達保固，耐用更安心。多達10種洗衣行程及10分鐘快速洗，搭配防衣物糾結、冷風風乾與三種筒槽清潔功能，全面提升洗衣體驗，為現代家庭帶來高效、潔淨、省水的理想選擇。