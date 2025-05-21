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強調台灣資料中心沒有延誤 王定愷：AWS設點非常嚴謹
AWS去年宣布在台灣成立以三個可用區域(Zone)組成的資料中心「AWS亞太(台北)區域」，但原本表示是2025年初，現在已5月仍毫無訊息。市場傳出AWS放緩建設資料中心速度，台灣也因此延後，AWS台灣暨香港總經理王定愷21日則表示「當初說是上半年」，保證AWS將台灣的資料中心視為重要大事，但建設嚴謹，不會到處宣傳。
有關AWS資料中心地點，王定愷則強調「絕對不能透露」，不像同業一樣公開，因為客戶認為資料中心是等同於戰略地點，因此AWS的台灣資料中心開幕極可能「發函公告」，不會大張旗鼓。另外，市場上有不少「準資料中心園區」紛紛向AWS提案表示願意提供土地和機房，王定愷表示「不可能找到現成的機房」，AWS有相當多自己的規格，從主機建置方式到機房規格，甚至連負責保全的人員都一定是符合AWS規範，由AWS親自操刀。
他表示，未來AWS亞太(台北)區域啟用後，也將會視客戶需求，陸續導入各種所需的服務，目前看來客戶最需要的是生成式AI等相關技術，可能會是優先配置的功能。
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