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次世代通訊商機大 國科會力拚2030年產值成長3成
國家數位科技發展提升中，國科會今天指出，將偕同相關部會與業界共同開拓次世代通訊商機，6年內投入270億元預算，加速台灣通訊產業布局，盼地面通訊設備產值於2030年成長30%。
國科會執行秘書張振豪簡報時表示，台灣衛星通訊的產值2023年已經達到2899億，未來還會持續成長。目前台廠已初步切入整個衛星通訊的國際供應鏈，從上游的零組件到組裝系統到系統整合服務等等，都有相當多廠商投入。
張振豪表示，希望次世代通訊方案使我國的整個通訊、次世代通訊產業發展具國際決策的影響力，目前擬定的推動策略包括促進關鍵運用服務落地、建構實驗網加速技術研發與試煉，以及強化產業生態系與跨部門系統等三大方向。
國科會主委吳誠文表示，寬頻衛星與6G 海陸空通訊整合等重要技術發展，未來將在智慧城市、物聯網應用、行動通訊產業等領域，扮演關鍵角色，我國需要持續投入次世代通訊科技，以延續我國產業既有優勢，並進一步提升國際決策影響力。
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