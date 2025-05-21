AI資料中心用電驚人 台達電提升「電網到晶片端」能效
台達電董事長鄭平今天表示，AI資料中心用電量驚人，估計到2030年，全球資料中心（Data Center）用電量將相當於日本全年的用電量。台達電全力提升能源效率，建構從電網到晶片的全方位解決方案，讓電網端到晶片端的能效從87.6%拉升到92.1%。
鄭平認為高效電源與散熱，已成為AI運算的一大挑戰。別小看這4.5%的提升，除了直接節省4.5%的用電，也避免損失的電力轉換成熱能，產生額外散熱所需電力。
台達電盛大參加今年台北國際電腦展（COMPUTEX），今天舉行國際記者會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳妻子Lori Huang和女兒黃敏珊（Madison Huang）特地到場站台助陣，可看出台達電與黃仁勳的深厚交情。
台達電在今年COMPUTEX以「為AI時代提供永續解方」為主軸，首度亮相為邊緣運算設計的AI貨櫃型資料中心方案，整合電源、散熱及IT設備於20呎貨櫃，以實機展示成功吸引目光。
另外台達電也展出從電網到晶片的全方位解決方案，使用800V HVDC電力架構方案的AI資料中心，讓電網端至晶片端可提升約4%以上能效至92%。同時，應對AI伺服器帶來的高熱密度挑戰，有完整的氣冷及液冷散熱方案。
鄭平表示，Data Center的生意台達電一直都有在做；但現在的AI資料中心運算密度愈來愈高，對於電源的需求也愈來愈大，已經牽涉到和電網相關，台達電在電源領域耕耘多年，透過優化電力架構，減少電源轉換次數，降低AI資料中心的整體能耗。
AI動能加持下，台達電第1季營收新台幣1189.19億元，季增4.1%、年增30.25%；歸屬母公司淨利102.3億元，季增42.5%，較去年同期大幅成長77.5%，每股純益3.94元，淡季創下歷史第3高獲利佳績。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言