COMPUTEX／湧德打入GB200供應鏈 今年EPS上看8元、明年推1.6TB新品

湧德（3689）為網通連接器大廠，該公司參加2025年台北國際電腦展，秀出AI伺服器連接器、浸沒式AI伺服器防水連接器，以及800G與1.6TB高速連接器等，湧德已經打入北美雲端服務供應商（CSP）供應鏈，隨著輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器今年大量出貨，可望推升業績持續成長，全年每股稅後純益（EPS）上看8到9元。

湧德2024年每股稅後純益（EPS）6.42元，創十年新高，該公司是GB200供應鏈成員，GB200已經解決良率問題，可望每個月、每季逐步擴大出貨，使得5月業績將優於4月，並推升第2季業績優於第1季，法人原預估，湧德今年EPS可望挑戰10元，受到新台幣強勁升值之下，今年EPS有機會挑戰8到9元，再度刷新紀錄。

湧德表示，GB200高速連接器已開始出貨，應用於浸沒式伺服器的防水連接器，也開始搭配散熱廠出貨，至於光通訊產品方面，推動800G與1.6TB以上的光通訊模組與連接器，800G今年出貨，1.6TB產品明年出貨，隨著高毛利產品出貨擴大，可望提升獲利。

受到關稅影響，北美客戶要求湧德加快非中國大陸產能開出，該公司目前在越南的臨時廠房已經供貨，自有廠房在2月完工，目前正加快安裝機器設備，最快第3季開出越南新產能。

湧德2.5G以上銅軸為主的高階網路連接器占營收比重超過20%，湧德預估，今年網通相關產品營收占比有望達70%，2.5G以上高階產品占比將達30%，該公司推出光纖相關產品，有望搶食光通訊市場商機。

湧德專注於乙太網路連接器(RJ45)相關產品的設計、製造與模組整合。產品主要應用在伺服器、交換器、資料中心、電視與遊戲機等，最廣為人知的是其整合型RJ45連接器，全球市占率約8到10%。