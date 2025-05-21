快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

研華攜手輝達 打造機器人超級大腦Jetson Thor

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
研華嵌入式事業群總經理張家豪說，隨著技術進步，機器人更需要加速執行力，並須具備智慧感知與決策能力。圖／研華提供
研華嵌入式事業群總經理張家豪說，隨著技術進步，機器人更需要加速執行力，並須具備智慧感知與決策能力。圖／研華提供

研華嵌入式事業群總經理張家豪今天以「Edge AI-Powered Robotics in Action」為題受邀出席COMPUTEX Forum，現場吸引近千名來自世界各地的產業人士共襄盛舉，演講內容回顧Edge 1.0到Edge 3.0的演進，「邊緣AI與機器人的結合將帶來更靈活且高效的運作模式，無論是自動化生產、智慧物流，或是智慧城市等領域，邊緣AI都將是創新關鍵」，張家豪說。

張家豪表示，隨著技術進步，機器人更需要加速執行力，並須具備智慧感知與決策能力，以助力各行各業提升效率與自主性，開創全新商業機會。研華將持續推動生態系發展，與夥伴共同探索未來無限潛力。

研華智能系統事業群總經理蔡淑妍與輝達（NVIDIA）、Deloitte於COMPUTEX的「Edge Computing & WISE-Edge in Action」主題論壇中，共同探討實體AI在智慧製造的發展潛力。

今年研華還在COMPUTEX 2025展區，展示公司和輝達合作的產品，有「機器人超級大腦」之稱的Jetson Thor。研華指出，個採用高效能 MIC-743 Edge AI平台，可為智慧移動、邊緣 VLM（視覺語言模型）和人形機器人提供最佳化、小巧且堅固的解決方案。

蔡淑妍說，AI與邊緣運算正成為製造業數位轉型的核心驅動力，企業正加速導入智慧化、自動化與即時分析技術。

研華在南港展覽館一館和二館展出「Edge Computing & WISE-Edge in Action」的前瞻技術與落地應用，並將一館定位為品牌主題館，以「邊緣智慧系統 & AMR」、「雲邊協同與 AI Agent」與「關鍵產業應用」三大主題為軸，涵蓋十大垂直應用領域，全面推動各產業的安全性、效率與智慧化升級；二館則聚焦智慧零售與智慧城市應用，全面呈現AI驅動的產業應用。

今年研華還在COMPUTEX 2025展區展示公司和輝達合作的產品Jetson Thor。研華指出，個採用高效能MIC-743 Edge AI平台，可為智慧移動、邊緣 VLM（視覺語言模型）和人形機器人提供最佳化、小巧且堅固的解決方案。圖／研華提供
今年研華還在COMPUTEX 2025展區展示公司和輝達合作的產品Jetson Thor。研華指出，個採用高效能MIC-743 Edge AI平台，可為智慧移動、邊緣 VLM（視覺語言模型）和人形機器人提供最佳化、小巧且堅固的解決方案。圖／研華提供

研華 機器人 Edge AI

延伸閱讀

輝達技術進展快！黃仁勳喊：增長速度持續超過ASIC

中國市場太重要…黃仁勳直言「美國出口管制失敗」！網笑：青鳥要氣炸了

輝達領軍AI擴散潮！00830一個月狂漲18.7％ 奪同類型ETF王座

輝達動能有多強？分析師估到2030年AI晶片營收增逾一倍

相關新聞

童子賢籲省能源開支 挹注健保醫療和高等教育

和碩董事長童子賢今天出席「2025國鼎生醫論壇」表示，過去兩年來，他經常主張cost saving（成本節約），政府應節...

美中霸權新戰場 ― 機器人

2025年是人形機器人量產元年，美國與中國率先交出亮麗成績單，彼此競逐激烈。人形機器人已成為先進國家重要勞動力解方，也是未來工業革命的主角。．．．

鴻海3箭齊發：AI護理機器人、智慧醫院、MONAI模型亮相GTC

鴻海科技集團今天宣布持續推動數位健康事業發展，於2025 GTC Taipei大會期間發表多項創新成果，涵蓋AI護理協作...

仁寶搶「衛星通訊」商機！高管揭新市況、看好需求續揚

針對衛星技術的最新發展及其對全球通訊帶來的影響，代工大廠仁寶（2324）副總經理梁志賢坦言，目前全球的地面通訊設施仍有限...

輝達將與台灣最高學術殿堂合作？中研院證實回應了

中央研究院副院長周美吟21日表示，輝達（NVIDIA）代表20日拜訪中研院，雙方已洽談合作可能性，但具體內容目前不便透露...

AI新10大建設 吳誠文：量子、矽光子等4科技入列

政府將打造AI新10大建設，行政院政委兼國科會主委吳誠文今天表示，智慧機器人、量子、矽光子、主權AI等4項新科技，涉及科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。