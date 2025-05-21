研華攜手輝達 打造機器人超級大腦Jetson Thor
研華嵌入式事業群總經理張家豪今天以「Edge AI-Powered Robotics in Action」為題受邀出席COMPUTEX Forum，現場吸引近千名來自世界各地的產業人士共襄盛舉，演講內容回顧Edge 1.0到Edge 3.0的演進，「邊緣AI與機器人的結合將帶來更靈活且高效的運作模式，無論是自動化生產、智慧物流，或是智慧城市等領域，邊緣AI都將是創新關鍵」，張家豪說。
張家豪表示，隨著技術進步，機器人更需要加速執行力，並須具備智慧感知與決策能力，以助力各行各業提升效率與自主性，開創全新商業機會。研華將持續推動生態系發展，與夥伴共同探索未來無限潛力。
研華智能系統事業群總經理蔡淑妍與輝達（NVIDIA）、Deloitte於COMPUTEX的「Edge Computing & WISE-Edge in Action」主題論壇中，共同探討實體AI在智慧製造的發展潛力。
今年研華還在COMPUTEX 2025展區，展示公司和輝達合作的產品，有「機器人超級大腦」之稱的Jetson Thor。研華指出，個採用高效能 MIC-743 Edge AI平台，可為智慧移動、邊緣 VLM（視覺語言模型）和人形機器人提供最佳化、小巧且堅固的解決方案。
蔡淑妍說，AI與邊緣運算正成為製造業數位轉型的核心驅動力，企業正加速導入智慧化、自動化與即時分析技術。
研華在南港展覽館一館和二館展出「Edge Computing & WISE-Edge in Action」的前瞻技術與落地應用，並將一館定位為品牌主題館，以「邊緣智慧系統 & AMR」、「雲邊協同與 AI Agent」與「關鍵產業應用」三大主題為軸，涵蓋十大垂直應用領域，全面推動各產業的安全性、效率與智慧化升級；二館則聚焦智慧零售與智慧城市應用，全面呈現AI驅動的產業應用。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言