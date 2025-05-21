研華攜手輝達 打造機器人超級大腦Jetson Thor

研華嵌入式事業群總經理張家豪今天以「Edge AI-Powered Robotics in Action」為題受邀出席COMPUTEX Forum，現場吸引近千名來自世界各地的產業人士共襄盛舉，演講內容回顧Edge 1.0到Edge 3.0的演進，「邊緣AI與機器人的結合將帶來更靈活且高效的運作模式，無論是自動化生產、智慧物流，或是智慧城市等領域，邊緣AI都將是創新關鍵」，張家豪說。

張家豪表示，隨著技術進步，機器人更需要加速執行力，並須具備智慧感知與決策能力，以助力各行各業提升效率與自主性，開創全新商業機會。研華將持續推動生態系發展，與夥伴共同探索未來無限潛力。

研華智能系統事業群總經理蔡淑妍與輝達（NVIDIA）、Deloitte於COMPUTEX的「Edge Computing & WISE-Edge in Action」主題論壇中，共同探討實體AI在智慧製造的發展潛力。

今年研華還在COMPUTEX 2025展區，展示公司和輝達合作的產品，有「機器人超級大腦」之稱的Jetson Thor。研華指出，個採用高效能 MIC-743 Edge AI平台，可為智慧移動、邊緣 VLM（視覺語言模型）和人形機器人提供最佳化、小巧且堅固的解決方案。

蔡淑妍說，AI與邊緣運算正成為製造業數位轉型的核心驅動力，企業正加速導入智慧化、自動化與即時分析技術。