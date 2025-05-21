第2季訂單大幅攀升 信驊全年營收看增2位數
遠端伺服器管理晶片廠信驊董事長林鴻明今天表示，產品並未直接出貨美國市場，營運不受關稅影響，觀察目前客戶訂單大幅攀升，第2季營運表現將優於預期，季營收可望達新台幣19億至20億元，全年營收將成長2位數水準。
信驊今天舉行媒體交流會，林鴻明說，今年大環境雖然有風險，不過人工智慧（AI）蓬勃需求長期應可減緩短期不確定性影響。
林鴻明表示，在過去4星期，看到非常多的客戶訂單，訂單出貨比大幅攀升，第2季即便有匯率升值影響，季營收表現仍可優於原先預期，將達19億至20億元，高於原先預估的17億至18億元，毛利率約64.5%至66%。
林鴻明說，第3季訂單狀況仍不錯，今年前3季營收可望有不錯成長，第4季狀況較不確定，不過全年營收應可成長2位數水準。
他表示，AI需求快速成長，對業績貢獻正面期待，不過標準伺服器市場同步成長，預期今年AI伺服器需求比重將約2成。
林鴻明說，除伺服器出貨量成長，遠端伺服器管理晶片用途趨於多元化，擴及儲存等領域，應用成長也是推升未來業績攀升的動力。
林鴻明表示，旗下酷博樂在COMPUTEX展出新智慧巡檢系統RX2000，不只提升可傳輸8K影像，並內含AI功能，在智慧工廠領域有不錯斬獲。
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