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童子賢籲省能源開支 挹注健保醫療和高等教育

中央社／ 台北21日
和碩董事長童子賢。中央社
和碩董事長童子賢。中央社

和碩董事長童子賢今天出席「2025國鼎生醫論壇」表示，過去兩年來，他經常主張cost saving（成本節約），政府應節省能源開支，將經費挹注全民健保、醫療體系與高等教育，並讓科技和醫療人才密切結合，延續台灣競爭力，以維持社會穩定與和諧。

李國鼎科技發展基金會與台灣玉山科技協會今天聯合舉辦「2025國鼎生醫論壇」，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席致詞。

他指出，過去2年他常常提出節省能源經費，應好好挹注在全民健保、醫療體系及高等教育。

他說明，台灣社會的和諧，有很大隱含因素，是擺脫50年前醫院急診室走廊擠滿推車，如果籌不出保險金或找不到保人，就沒有醫生敢動手醫治的情況，那時候大家講法是「醫院有錢有得醫，沒錢等死」。而政府推出全民健保制度後，有助消弭社會不公平與不安；高等教育培育人才，則能延續台灣競爭優勢。

談到台北國際電腦展，童子賢說，過去台灣舉辦電腦展，若能邀請一位英特爾副總裁造訪，對台灣或科技業界來說，都是不得了的大事；如今拜台積電先進製程領先全球之賜，數位及AI領域的科技公司大頭，都要來台灣「拜碼頭」，彰顯台灣科技地位提升。

此外，他指出，台灣目前能超日趕韓，人均所得2022年追上日本，達到3.3萬美元至3.4萬美元的水準，應要飲水思源，其中付出絕不是只有一位政策制定者，而是千千萬萬的工程師及企業經營者，從中小企業到大企業在過去幾十年的努力，讓今天台灣進入不一樣的時代。

童子賢說，南韓與台灣從棒球到半導體一路較勁，在2024年都有一個共通點，就是邁入高齡化社會，65歲以上人口都突破20%；另外，南韓30歲到39歲適婚年齡的人，有一半不結婚、晚婚或晚生，以至於生育率方面，南韓與台灣一樣都非常低。

他說，在此情況下，提升醫療健保品質與效率刻不容緩，而科技與新興技術可發揮助力，政府政策也應該因應調整。

童子賢

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