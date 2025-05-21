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蕭副總統參與 AWS 論壇 強調與 AWS 合作「新智造業」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蕭美琴副總統21日上午出席Amazon雲端服務（AWS）舉辦的「從區域到全球：亞馬遜創新戰略發佈會」。總統府／提供
蕭美琴副總統21日上午出席Amazon雲端服務（AWS）舉辦的「從區域到全球：亞馬遜創新戰略發佈會」。總統府／提供

蕭副總統21日上午出席Amazon雲端服務（AWS）舉辦的「從區域到全球：亞馬遜創新戰略發佈會」，她表示，期盼透過與國際合作，不斷強化台灣實力，對世界科技進步做出貢獻。未來與AWS的合作，也朝發展「新智造業」等三大目標一起努力。

蕭副總統指出，此次活動討論的主題，包括低軌衛星、雲端科技、人工智慧、機器人運用、太空科技等領域，都在台灣當今產業發展中扮演非常關鍵的角色。在世界局勢變化下，台灣面臨許多挑戰，但挑戰也是轉機，是為科技尋求突破、開啟新的發展模式的最佳機會。賴總統昨天就職演說特別提到台灣未來要「競逐太空、探索海洋」。相信在發展這些新的科技領域和五大信賴產業時，AWS將是非常重要的夥伴。

蕭副總統認為，臺灣和Amazon的夥伴將能為全球科技供應鏈及未來AI、雲端服務及資訊應用提供更多進步的機會。並指出，AWS在臺灣合作的項目包括三大面向，第一，以「新智造業」為目標，協助企業打造數位創新策略，帶動臺灣AI、機器人、無人載具、低軌衛星等產業發展，加速台灣全球布局。Amazon和台灣供應鏈合作長達數十年，從早期的電子書到現在的太空產業，兩者將持續是最佳夥伴。

第二，Amazon也擴大與政府、企業及學校合作，加速雲端與AI人才培育，透過建立創新人才資料庫，串接產業人才需求，打造數位轉型所需的關鍵人才。他近期與許多產業進行交流，了解企業最大的擔憂之一，是人才的培養速度不夠快，這是需要更積極面對的問題。透過與國際夥伴合作，能同時加速人才養成，以貼近未來產業的需求。

第三，AWS提供台灣產、官、學、新創算力與國際技術。從數十年前的純電商合作平台，到現在的雲端資料庫合作平台，更為未來次世代通訊與主權通訊的應用方案提供各種可能性。

雲端服務 太空 Amazon

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