訂單能見度長達今年底 耕興攜「三大半導體公司」合作

耕興（6146）21日受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」活動，董事長特助周煒哲表示，身為全球檢測認證標準共同制定者之一的競爭實力與優勢，是各大品牌廠商檢測業者的首選，公司以目前在手訂單來看，已獲多家高階5G與WiFi 6E/7新機種訂單，不僅為今年整體營運正向成長帶來挹注，亦在訂單能見度長達至今年底，且隨著更多新機種的訂單需求增加，增添未來營運長期成長動能，並攜手高通、博通、聯發科（2454）長期合作。

他提到，隨著AI技術發展日漸成熟，模型訓練成本降低，穿戴式裝置、車聯網、智慧家電等應用百花齊放，萬物可聯網趨勢逐步實現，加上迎來Windows 11所帶來的換機潮，將帶動全球無線通訊、聯網裝置需求持續升溫。

耕興提到，除了具備領先、最完整及齊全的5G NR測試設備、人才及國際認證管道等，能實時因應大量與高階檢測需求，加上耕興與Qualcomm、MTK、Broadcom等晶片大廠有長期合作關係，以及多年來在PTCRB、PVG、GCF PAG等重要組織擔任主席或副主席職位，創造公司在全球5G行動通訊產業標準建立上具備關鍵影響力，穩穩掌握未來消費性電子產品和行動通訊裝置最新法規及技術，持續拉開與同業之間的差距，替耕興建立了護城河，這也是耕興在行動通訊與高階網通檢測認證的領域長期占有全球市占第一的主要原因。

觀察今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，耕興表示，在「智慧運算與機器人」領域，5G技術低延遲、高頻寬的特性被廣泛應用於遠端智慧機器人控制平台，實現物流搬運、工業自動化與安全監控等即時應用。同時，內建5G與WiFi 6E/7的無線連網嵌入式模組，支援邊緣運算與智能設備高速連線需求。

此外，具備AI視覺辨識與無線通訊能力的智能控制系統，更可實現多機協同作業與即時資料分享，加速智慧機器人普及落地。而在「次世代科技」方面，包括高效能5G IoT通訊模組，支援多頻段5G與WiFi 6E/7，適用於智慧感測器與物聯網設備，強化低功耗、高連網需求的部署效率。其二，融合式無線網路解決方案，整合5G與最新WiFi標準，支援自動切換與高可靠性連接，廣泛應用於智慧醫療、工廠及大型活動現場。最後，在邊緣運算設備方面，則將分布式雲端與本地運算無縫整合，保障資料即時處理效率。

耕興認為，COMPUTEX展現5G技術與AI深度融合所帶來的跨領域創新，預示未來智慧生活、智慧城市與智慧產業的加速發展。隨著更多高效能、高整合性的技術平台落地，5G與AI將共同驅動下一波產業升級與全球合作機會，無疑也為耕興帶來良好的檢測龐大市場商機。

耕興進一步表示，公司具備完整的產品線驗證能力與全球法規適用性與深厚業界經驗，能一站式協助客戶從設計驗證、測試、認證、申請到送樣等全流程，並長期導入自研開發之自動化測試軟體，能大幅提升客戶開發效率，縮短產品上市時程，長年來深獲國際品牌大廠如Google、Meta、Amazon、Microsoft、Sharp、Sony、Cisco、Extreme等一線國際大廠高度的信賴與認可。

展望未來，耕興將持續強化場地與設備能量，並布局衛星接收天線手機測試、FTA/OTA之CTIA NB IoT-NTN執行測試、車用電子檢測等新產業領域，同時，公司零件部門也已從代理轉型為研發、製作，持續取得多項多國產品專利之外，也以自動化生產和檢驗效率確保產品品質，除此之外更將針對歐盟將於今年八月生效之RED指令2014/53授權法案EN 18031，針對資訊安全(Cyber Security)領域，積極擴增軟體測試檢驗項目，期待AI技術所帶來的5G、AIoT新機種應用的新勢力崛起，耕興將憑藉高度競爭力，積極搶占高階AI機種檢測商機，助力公司長期營運成長無虞。