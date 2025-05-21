OPPO A5 5G 登場 搶攻親民價位帶市場

手機品牌大廠OPPO推出全新OPPO A5 5G，專為戶外工作者與高頻移動族群量身打造，具備耐用的360°軍規抗摔機身、IP65 防塵防水，並根據戶外工作需求加入「戶外模式」，針對外送常用 APP 優化，延長螢幕開啟時間、放大通知及來電音量等，且支援濕手觸控與手套模式，無懼戶外突發天氣與操作困難；同時搭載 6,000mAh 大電量及 45W SUPERVOOCTM 超級閃充，並提供長達 5 年的電池耐用度，兼具實用與耐用，穩定輸出強悍效能與堅固防護，並以七千有找的親民價位帶，成為 OPPO 目前最親民的 5G 手機之選。

軍規抗摔雙認證、濕手觸控、手套模式 OPPO A5 5G用硬實力迎擊戶外挑戰

針對夏季戶外多變環境，OPPO A5 5G 採用 IP65 等級防塵防水設計，結合多重防護細節，可完全防止粉塵、以及各角度低壓噴水。螢幕亦支援濕手觸控與手套模式，無論是下雨天、濕手狀態，或是騎車時配戴防曬手套，都能輕鬆操控手機畫面、即時查看訊息。

此外，OPPO A5 5G 採用360°軍規抗摔設計，通過軍規抗摔認證與 SGS 抗跌耐摔國際雙認證，堅固實力獲得專業肯定。手機搭載雙層強化玻璃螢幕，耐衝擊能力較標準玻璃高出160%；高強度合金骨架的精密設計，用以守護內部元件，全面抵抗日常刮傷與衝擊，有效降低意外掉落造成的損傷風險，延長整體使用壽命，讓使用安心無虞。

6,000mAh 超大電量、45W高效閃充 戶外長時間活動不間斷

為滿足夏日戶外活動超長續航的需求，OPPO A5 5G配備 6,000mAh 超大電量，最高可連續觀看影片18.86小時，搭配45W SUPERVOOCTM 閃充技術，最快84分鐘即可充至100%電量。同時，OPPO A5 5G 也提供長達5年的電池耐用度，循環充電1,700次後仍能保持80%以上的電池容量，常保電池最佳狀態。

不只續航強悍，效能表現也同樣出色；OPPO A55G 採用 MediaTek Dimensity 6300 處理器，搭配 4GB RAM 與 128GB ROM，並支援 RAM 擴展功能，在導航、上傳照片、視訊通話等多工情境下皆能流暢運行，無論輕旅行還是戶外長時間使用，皆能提供穩定且高效的行動體驗。

OPPO AI 賦能日常智慧生活 躍身AI入門機首選

OPPO A5 5G 搭載 ColorOS 15 系統，內建多項 AI 應用，提升操作流暢度與使用效率，並支援 Google Gemini AI 助理，有效簡化日常操作、提升生產力。不論夏日出遊導航、行程規劃，或即時搜尋景點資訊，皆可透過 AI 助理高效完成。同時，搭載多項AI 影像功能，包含 AI橡皮擦2.0、AI消除反光、AI 消除拖影與AI超高畫素解析度等，豐富影像創作；搭配 5,000 萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭等配置，輕鬆拍出清晰且富有層次的照片。