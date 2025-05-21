沒人比我們更努力！黃仁勳曝：當前先進封裝除了CoWoS「目前別無選擇」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於21日舉行全球媒體問答，對於先進封裝的發展，「在目前除了CoWoS，我們無法有其他選擇」。

黃仁勳強調，「沒有人比我們更努力去推動先進封裝的發展。」他舉自家的晶片為例，面積比一般晶片大得多，甚至是兩倍大，並利用CoWoS先進封裝連結起來。

至於媒體提問，在先進封裝方面，三星與英特爾也很積極發展自家的先進封裝技術，因此是否能選擇台積電（2330）CoWoS以外的方案？黃仁勳回答，CoWoS是非常先進的技術，「在目前除了CoWoS，我們無法有其他選擇」。他的回答被外界解讀為是對台積電CoWoS技術的肯定，且與台積電的合作關係牢固。