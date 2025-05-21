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COMPUTEX／研華發表智慧機器人技術與未來藍圖

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華嵌入式事業群總經理張家豪21日應邀於COMPUTEX Forum針對AI機器人與邊緣運算發表專題演講，擘劃透過打造強大的生態系聯盟，推動下一代邊緣AI機器人技術的發展。研華／提供
研華嵌入式事業群總經理張家豪21日應邀於COMPUTEX Forum針對AI機器人與邊緣運算發表專題演講，擘劃透過打造強大的生態系聯盟，推動下一代邊緣AI機器人技術的發展。研華／提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）以「Edge Computing & WISE-Edge in Action」為主題，於南港展覽館一館與二館全面展示領先全球的AI邊緣運算解決方案，強勢亮相COMPUTEX 2025台北國際電腦展。研華於展覽期間舉辦多達24場主題座談，並特別單獨成立YouTube頻道同步於全球直播放送，董事長劉克振亦親自參與Insight Studio直播座談，探討邊緣運算在AMR之產業應用趨勢，深度解析AMR產業的發展動能與生態鏈合作新格局。研華嵌入式事業群總經理張家豪21日也應邀於COMPUTEX Forum針對AI機器人與邊緣運算發表專題演講，擘劃透過打造強大的生態系聯盟，推動下一代邊緣AI機器人技術的發展。

研華嵌入式事業群總經理張家豪以「Edge AI-Powered Robotics in Action」為題受邀出席COMPUTEX Forum，現場吸引近千名來自世界各地的產業人士共襄盛舉，演講內容回顧Edge 1.0到Edge 3.0的演進，分享邊緣運算與AI技術在機器人領域的應用，進而提升了機器人智能與效能與未來發展。

張家豪指出：「邊緣AI與機器人的結合將帶來更靈活且高效的運作模式，無論是自動化生產、智慧物流，或是智慧城市等領域，邊緣AI都將是創新關鍵。隨著技術進步，機器人更需要加速執行力，並須具備智慧感知與決策能力，以助力各行各業提升效率與自主性，開創全新商業機會。研華將持續推動生態系發展，與夥伴共同探索未來無限潛力。」

研華智能系統事業群總經理蔡淑妍與NVIDIA、Deloitte於COMPUTEX前夕自辦的「Edge Computing & WISE-Edge in Action」主題論壇中，共同探討實體AI在智慧製造的發展潛力。會中NVIDIA宣布研華成為業界領先於COMPUTEX動態展示Jetson Thor實機應用的合作夥伴，並於COMPUTEX研華一館品牌館現場、以VSS影片摘要搜尋展演大型語言模型於邊緣端的落地成果，展現Jetson Thor高達2070 FP4 TFLOPS的AI運算實力。

蔡淑妍總經理亦於COMPUTEX 開展首日接受《彭博社Bloomberg》專訪時指出，AI與邊緣運算正成為製造業數位轉型的核心驅動力，企業正加速導入智慧化、自動化與即時分析技術。蔡淑妍表示：「研華將持續與 NVIDIA 等夥伴深化合作，推動高效能、低延遲的AI解決方案，賦能產業智慧升級。」

研華在南港展覽館一館和二館展出「Edge Computing & WISE-Edge in Action」的前瞻技術與落地應用，並將一館定位為品牌主題館，以「邊緣智慧系統 & AMR」、「雲邊協同與 AI Agent」與「關鍵產業應用」三大主題為軸，涵蓋十大垂直應用領域，全面推動各產業的安全性、效率與智慧化升級；二館則聚焦智慧零售與智慧城市應用，全面呈現AI驅動的產業應用。

研華本次展出亮點包含WISE-Edge 雲邊協同平台、自主系統與機器人、視覺智慧、SKYRack邊緣伺服器、智慧農業與環境、智慧零售與終端系統及智慧倉儲與物流。

研華 機器人 Edge AI

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