COMPUTEX／麗臺攜手新創團隊 以 NVIDIA 技術推動數位孿生與 AI 應用

COMPUTEX 2025盛大開幕，麗臺（2465）重磅展出擁有強大算力的NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU和桌上型AI超級電腦NVIDIA DGX Spark。同時攜手多家新創團隊打造沉浸式展區，以AI創新應用，讓觀眾體驗NVIDIA Omniverse與AIDMS AI開發管理系統如何將AI從概念快速轉化為可實踐、可擴展的產業解決方案。

NVIDIA Omniverse是一個由加速函式庫驅動的核心作業系統，專為構建數位孿生而設計，讓從創意構想到實際應用的過程變得更加高效且迅速。本次展覽中，新創團隊MetAI展示了其創新的解決方案MetGen for Warehouse，能將2D CAD布局圖迅速轉換為可操作的倉儲環境。

透過直覺式操作界面與自動化資產庫，MetAI的客製化應用為數位孿生設計與驗證提供了強大的支持，顯著提升了設計效率與精確度。該解決方案還能在NVIDIA Omniverse和NVIDIA Isaac Sim平台上進行自動化邏輯模擬與驗證，進一步強化設計效率與團隊協作。

當今真實世界充滿高度不確定性與動態變化，傳統機器人侷限於標準化、可控環境中運作，難以應對複雜多變的場域挑戰。針對此一痛點，光速海盜提出「非標準化環境下的客製化機器人訓練方案」，結合NVIDIA Omniverse Enterprise物理模擬（PhysX）技術、可編程環境生成（PEG）與合成資料生成（Synthetic Data Generation）能力，量身打造專屬於每個任務場域的數位孿生訓練模型。

透過隨機地形變化、動態障礙物與環境干擾的高度還原，光速海盜針對不同產業需求，導入強化學習（Reinforcement Learning）、路徑規劃（Path Planning）、即時感知（Real-time Perception）與自適應控制（Adaptive Control）等核心演算法，打造專屬AI模型（Custom AI Models）。同時，透過資料驅動的迭代優化流程（Data-driven Optimization Pipeline），快速提升機器人在非結構化、不可預期環境中的適應力與決策能力。

此客製化訓練方案有效縮短「模擬到實戰」（Sim2Real Gap），讓智慧機器人在混亂、動態的真實場域中穩定執行任務，推動機器人技術從實驗室走向多元應用場景，涵蓋物流、安防、農業等領域，實現真正落地的智慧自動化。

智慧交通的落地應用，同樣在麗臺館內看得到。種籽資訊與麗臺科技攜手合作，運用AI智慧巴士駕駛情境，建構智慧行車管理系統，展現未來AI技術朝向應用為主體的發展趨勢。透過司機掃描智慧卡片進行駕駛發動前的安全確認，涵蓋車輛與路線檢核、安全儀容檢視，以及行車行為提醒與分析，全面強化行車安全與營運管理。

種籽資訊獨特的SBS積木式開發技術，結合麗臺科技的AIDMS平台，顯著降低了各領域AI應用開發的門檻。這種低程式碼（Low Code）的開發模式，有效緩解了AI應用開發中常見的長尾資源不足問題，加速了AI在各產業的普及與應用落地，為整體產業注入了蓬勃的創新活力。

麗臺在本次展覽中的另一亮點是以AIDMS平台快速開發企業專屬的AI代理應用。以「GPU伺服器硬體規劃助手」為例，這款面向業務團隊的AI工具，能與企業內部系統高度整合，掌握即時的產品規格與庫存動態，迅速生成符合成本效益且技術匹配的硬體配置方案。過往需仰賴人工蒐集與比對的工作，如今透過大型語言模型提問即可完成，大幅簡化流程，亦強化了回應的速度與準確性。此類AI應用不僅重塑企業知識管理流程，更成為驅動商業決策的智慧引擎，展現從數據到行動的轉型實力。