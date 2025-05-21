超微發表Ryzen AI 300 今年上百款企業平台搭載

超微（AMD）今天舉行產品發表會，宣布推出AI PC處理器Ryzen AI300，並表示2025年將有超過100個宏碁、華碩、戴爾（DELL）、惠普（HP）及聯想企業平台搭載AMD的晶片。

超微董事長暨總裁蘇姿丰今年缺席COMPUTEX，超微今天仍在台北舉行產品發表會，由資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh主持。

Jack Huynh會中宣布推出Ryzen AI 300、Radeon RX9060 XT顯示卡與工作站平台Radeon AI PRO R9700等新產品。

華碩共同執行長許先越現身站台，表示華碩商用筆記型電腦ExpertBook P3、桌上型電腦ExpertCenterP700、一體機ExpertCenter P600及迷你電腦ExpertCenter PN54都將搭載AMD的處理器。

Jack Huynh說，除華碩外，今年將有宏碁、DELL、HP及聯想等超過100個企業平台搭載AMD的晶片。

Jack Huynh表示，Radeon RX 9060 XT顯示卡是專為主流玩家打造的AI驅動顯示卡，採用RDN4架構，配備32個運算單元，光追吞吐量提升1倍。

Jack Huynh指出，Ryzen Threadripper 7995WX處理器效能是對手的1.8倍，而Ryzen Threadripper PRO 9000WX處理器擁有96核心，128條PCIe 5.0通道，效能更是對手的2.2倍。