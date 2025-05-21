超微發表Ryzen AI 300 今年上百款企業平台搭載
超微（AMD）今天舉行產品發表會，宣布推出AI PC處理器Ryzen AI300，並表示2025年將有超過100個宏碁、華碩、戴爾（DELL）、惠普（HP）及聯想企業平台搭載AMD的晶片。
超微董事長暨總裁蘇姿丰今年缺席COMPUTEX，超微今天仍在台北舉行產品發表會，由資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh主持。
Jack Huynh會中宣布推出Ryzen AI 300、Radeon RX9060 XT顯示卡與工作站平台Radeon AI PRO R9700等新產品。
華碩共同執行長許先越現身站台，表示華碩商用筆記型電腦ExpertBook P3、桌上型電腦ExpertCenterP700、一體機ExpertCenter P600及迷你電腦ExpertCenter PN54都將搭載AMD的處理器。
Jack Huynh說，除華碩外，今年將有宏碁、DELL、HP及聯想等超過100個企業平台搭載AMD的晶片。
Jack Huynh表示，Radeon RX 9060 XT顯示卡是專為主流玩家打造的AI驅動顯示卡，採用RDN4架構，配備32個運算單元，光追吞吐量提升1倍。
Jack Huynh指出，Ryzen Threadripper 7995WX處理器效能是對手的1.8倍，而Ryzen Threadripper PRO 9000WX處理器擁有96核心，128條PCIe 5.0通道，效能更是對手的2.2倍。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言