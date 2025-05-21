中華電信攜手亞旭 導入國產 Wi-Fi 發展企業專網

中華電（2412）近年強打無線網路技術，除提升家用無線網路環境，更積極打造多元化企業專網解決方案，中華電信21日宣布，攜手亞旭電腦，以國產Wi-Fi無線網路設備，打造企業專網解決方案，滿足企業多樣化網路需求並兼顧成本效益。

中華電信指出，此方案整合中華電信自主研發的5G智慧管+技術與亞旭電腦的Wi-Fi方案，打造業界領先的雙網融合企業專網，實現高度技術整合、在地化支持與彈性部署，為企業提供穩定、安全、靈活的專網環境。中華電信日後亦將延攬更多的技術合作夥伴，持續在企業專網領域不斷創新。

中華電信觀察，企業專網的環境中，經常需要同時滿足人員和設備的多樣化連網需求，如行動裝置、監控系統和物聯網IoT感測器等，因此企業在高速連網的同時，面臨需確保網路穩定性、安全性與成本控制的挑戰。5G專網因具備高安全性、低延遲及廣域覆蓋的優勢，適合高移動性需求的物聯網裝置；Wi-Fi則適合移動性較低或需大量上傳頻寬的應用場景，並有效降低布建成本。中華電信推動雙網融合，正是著眼於5G與Wi-Fi技術優勢的互補，進行最佳化整合。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信積極協助企業數位轉型，自多元化企業專網解決方案推出後，已有多家客戶採用。今年新加入國產品牌亞旭電腦的Wi-Fi技術整合，為客戶提供更完整、更多樣化、也更易於管理的企業專網服務。中華電信將持續拓展、引入更多的技術合作，提供客戶卓越的解決方案和堅實的信賴感，成為企業網路轉型的首選夥伴。

亞旭電腦董事長林成貴表示，亞旭長年深耕網通產業，致力於提供具備高品質與高彈性的解決方案。此次與中華電信合作推出國產多元化企業專網方案，是我們實現台灣自有技術落地的重要一步。透過高度整合的設計與彈性的部署模式，我們希望為企業用戶創造更穩定、更安全的數位連接環境，助力台灣企業邁向智慧辦公與工業4.0。

中華電信強調，多元化企業專網解決方案以自主研發的5G 智慧管+多接取邊緣運算技術為核心，具備5G與Wi-Fi跨領域互通、允入名單管理及頻寬自主調整等功能，協助企業客戶輕鬆地整合管理網路的使用者權限及可使用頻寬，提升網路資源使用效率與資訊安全。未來，中華電信將持續秉持「永遠走在最前面」的理念，深化技術整合，精進5G與Wi-Fi的創新應用，協助企業建造高效、可靠、智慧化的網路環境。