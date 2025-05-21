黃仁勳：政府應支持供應各類能源 選擇當前最可行方案
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於21日舉行全球媒體問答，他表示，政府應支持提供各類能源，根據當前最可行的方案來選擇。
黃仁勳說，產業的再平衡正好發生在一個極佳的時機點，因為全球正在建設AI基礎設施，需要大量新的工廠，而我們必須為這些新工廠提供能源。大家必須意識到，若要促進產業發展，並實現經濟繁榮和安全，工業化和人工智慧工廠都需要能源供應。
黃仁勳指出，這時政府的支持就發揮關鍵作用，提供各種能源，無論是氫能、核能、太陽能還是風能，根據當前最可行的方案來選擇。全球各地政府應當要支持企業，使我們能夠持續推動工業化，並完成產業重組，投入發展AI基礎設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言