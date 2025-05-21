亞馬遜創新戰略發佈會 蕭美琴列與台灣合作三大面向

蕭美琴副總統21日上午出席「從區域到全球：亞馬遜創新戰略發佈會」，她感謝國際夥伴對台灣的信賴，選擇台灣、投資台灣，實現對台灣產業的承諾。她指出，AWS在台灣合作的項目包括三大面向：新智造業、加速雲端與AI人才培育、提供產、官、學、新創算力與國際技術。

蕭美琴致詞時表示，非常榮幸參加亞馬遜創新戰略發佈會，也歡迎來自全世界聚焦新興科技領域發展的企業來台相互交流，激盪出不同的想法，是個非常珍貴的場域。

蕭美琴指出，此次活動討論的主題，包括低軌衛星、雲端科技、人工智慧、機器人運用、太空科技等領域，都在台灣當今產業發展中扮演非常關鍵的角色，讓大家能更了解全球產業的現況。在世界局勢變化下，面臨許多挑戰，但挑戰也是轉機，也是台灣為人類科技尋求突破、開啟新的發展模式的最佳機會。

蕭美琴提到，昨天，賴清德總統與她就職滿一周年。在賴總統去年的就職演說中，特別提到台灣未來要「競逐太空、探索海洋」。相信在發展這些新的科技領域和五大信賴產業時，「亞馬遜雲端服務」（Amazon Web Services, AWS）將是台灣非常重要的夥伴。

蕭美琴說，台灣是世界科技的輸出者，也是領先者。透過與國際合作，不斷強化台灣的實力，同時對世界科技的進步做出巨大貢獻。許多台灣企業正積極布局全球，也歡迎跨國企業將台灣作為全球布局當中的關鍵夥伴。

蕭美琴認為，台灣和Amazon的夥伴將能為全球科技供應鏈及未來AI、雲端服務及資訊應用提供更多進步的機會。

她指出，AWS在台灣合作的項目包括三大面向。第一，以「新智造業」為目標，協助企業打造數位創新策略，帶動台灣AI、機器人、無人載具、低軌衛星等產業發展，加速台灣全球布局。Amazon和台灣供應鏈合作長達數十年，從早期的電子書到現在的太空產業，兩者將持續是最佳夥伴。

第二，Amazon也擴大與政府、企業及學校合作，加速雲端與AI人才培育，透過建立創新人才資料庫，串接產業人才需求，打造數位轉型所需的關鍵人才。蕭美琴近期與許多產業進行交流，了解企業最大的擔憂之一，是人才的培養速度不夠快，這是需要更積極面對的問題。透過與國際夥伴合作，能同時加速人才養成，以貼近未來產業的需求。

第三，AWS提供台灣產、官、學、新創算力與國際技術。從數十年前的純電商合作平台，到現在的雲端資料庫合作平台，更為未來次世代通訊與主權通訊的應用方案提供各種可能性。

蕭美琴表示，台灣已準備好迎接新的挑戰，也把握各種國際合作機會。與世界連結是台灣持續生存發展的關鍵，再次感謝Amazon集團對台灣的重視，以及持續深化與台灣各領域的合作關係，提供台灣產學研與世界接軌、同步向前的機會。

蕭美琴同時感謝大家對台灣的信賴，選擇台灣、投資台灣，實現對台灣產業的承諾，相信在這樣的強強聯合下，台灣製造和美國帶來的創新相互加持，將持續發揮讓世界科技進步的關鍵力量。